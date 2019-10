Escándalo en Chile tras la filtración de un audio de Cecilia Morel

La Ministra Secretaria General de Gobierno en Chile, Cecilia Pérez, confirmó en una rueda de prensa la veracidad del audio filtrado de la primera dama sobre las protestas en su país. "Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena", dice Cecilia Morel en el audio. Según el gobierno chileno, la nota de voz fue enviada a un grupo de amigas.



La propia Morel tuiteó al respecto que en un momento en que se sintió "sobrepasada por las circunstancias", envió un audio privado que se filtró: "un estado de ánimo personal lo hice parecer como un estado general de Gobierno". "Lamento el desacierto", aseguró.

El audio dice:

“Amiga yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos porque lo que viene es muy, muy, muy grave, adelantaron el toque de queda porque se supo que estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”.