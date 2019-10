https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.10.2019 - Última actualización - 16:21

16:19

Inglaterra

El Parlamento británico rechazó el Brexit de urgencia de Boris Johnson

Tras la derrota, el primer ministro señaló su intención de "congelar" la tramitación parlamentaria del acuerdo. "La UE debe ahora tomar una decisión acerca de la petición de esta cámara de conceder una prórroga para el Brexit [previsto para el 31 de octubre]. Hablaré con los Estados miembros de la UE para conocer sus intenciones. Hasta que ellos no hayan tomado una decisión, congelaremos esta legislación. Dejadme ser claro, nuestra política sigue siendo que no deberíamos retrasar el Brexit".

Foto: Xinhua



Foto: Xinhua

Inglaterra El Parlamento británico rechazó el Brexit de urgencia de Boris Johnson Tras la derrota, el primer ministro señaló su intención de "congelar" la tramitación parlamentaria del acuerdo. "La UE debe ahora tomar una decisión acerca de la petición de esta cámara de conceder una prórroga para el Brexit [previsto para el 31 de octubre]. Hablaré con los Estados miembros de la UE para conocer sus intenciones. Hasta que ellos no hayan tomado una decisión, congelaremos esta legislación. Dejadme ser claro, nuestra política sigue siendo que no deberíamos retrasar el Brexit". Tras la derrota, el primer ministro señaló su intención de "congelar" la tramitación parlamentaria del acuerdo. "La UE debe ahora tomar una decisión acerca de la petición de esta cámara de conceder una prórroga para el Brexit [previsto para el 31 de octubre]. Hablaré con los Estados miembros de la UE para conocer sus intenciones. Hasta que ellos no hayan tomado una decisión, congelaremos esta legislación. Dejadme ser claro, nuestra política sigue siendo que no deberíamos retrasar el Brexit".