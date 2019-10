Mario Cohan: "El movimiento anti vacunas provocó los 38 casos de sarampión en Argentina"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los casos de sarampión en Argentina se han elevado a 38, según un informe de la Secretaría de Salud. El ministro de Salud de la provincia de La Pampa, Mario Kohan, quien participó en la capacitación ayer sobre “Derecho a la vejez, autonomía e igualdad de derechos sin prejuicios”, se refirió a la enfermedad en el país.

“Son casos confirmados y hay algunos más sospechosos, así que posiblemente ese número pueda aumentar un poco. Es una enfermedad que presumíamos que no iba haber más, o por lo menos muy aisladamente. Hay un gran porcentaje que no son autóctonos y esto es porque se ha roto la barrera de inmunización”, describió el ministro de Salud.

En la Argentina no falta este tipo de vacunas, “pero estos movimientos anti vacunas, estas nuevas modas que tratan de justificar sin ningún fundamento para no vacunar niños, es poner en riesgo la salud y la vida, y han provocado que en la Argentina tengamos 38 casos”.

Kohan señaló que, “sorprendentemente en países de Europa central y hasta Estados Unidos, han tenido enorme cantidad de casos producto de la falta de vacunación. Tanto en Europa como en muchos estados de Estados Unidos, no es obligatoria. Esta cultura de no vacunar va a traer fuertes dolores de cabeza si no se toman las medidas que se deben tomar”.

En La Pampa no hay casos detectados y manifestó a modo de ejemplo que en Brasil hubo muchos casos este año, «aunque ahora no hay distancias, estamos en dos horas en avión. La posibilidad de romper las barreras es fácil”. “La población de más alto riesgo son los niños menores de un año. La Argentina tiene un plan de vacunación muy completo”, enfatizó Kohan. “El problema es que no lo cumplen. Debemos respetar usos, costumbres, creencias. Pero vamos por parte, si tu creencia afecta la vida de mis hijos, ahí termina tu derecho. Debemos ser más enérgicos en este sentido y hay corrientes que opinan que hay que sancionar socialmente. Aquellos padres que no vacunan a sus niños, creo que son realmente, no sé si la palabra delincuentes es muy fuerte, pero socialmente podrían ser considerados como tales”.

No hay faltantes de vacunas del Sarampión, afirmó. “Y creo que fue una muy mala señal bajar el rango de Ministerio a Secretaría de Salud. Esto solo ocurrió en gobiernos militares”, aunque esto no lo relaciona con los casos de sarampión.

