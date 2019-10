https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mejor, imposible

Las primeras imágenes de Gillian Anderson como Margaret Tatcher en "The Crown"

Aunque ya se ha publicado el tráiler de la tercera temporada de The Crown, aún no se había podido ver a Gillian Anderson caracterizada como Margaret Thatcher, hasta ahora.

