Martes 22.10.2019

Preocupante

Las ventas por el Día de la Madre no fueron buenas en Santa Fe

Según el Centro Comercial, no solo el 70% de los mercantiles vendió menos que el año pasado, sino que también bajó el valor del ticket promedio.

Foto: Gentileza

