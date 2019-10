https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.10.2019 - Última actualización - 21:30

21:28

¿Asistirá?

El "Indio" Solari fue invitado al partido despedida de Juan Riquelme

Carlos "Indio" Solari, que no ofrece conciertos en público desde el trágico recital ocurrido en marzo de 2017 en Olavarría, fue invitado a participar del partido de despedida del ex futbolista Juan Román Riquelme, el 12 de diciembre, en la Bombonera.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

¿Asistirá? El "Indio" Solari fue invitado al partido despedida de Juan Riquelme Carlos "Indio" Solari, que no ofrece conciertos en público desde el trágico recital ocurrido en marzo de 2017 en Olavarría, fue invitado a participar del partido de despedida del ex futbolista Juan Román Riquelme, el 12 de diciembre, en la Bombonera. Carlos "Indio" Solari, que no ofrece conciertos en público desde el trágico recital ocurrido en marzo de 2017 en Olavarría, fue invitado a participar del partido de despedida del ex futbolista Juan Román Riquelme, el 12 de diciembre, en la Bombonera.