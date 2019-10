Acevedo y Carabajal en la mira de Leo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de las mini vacaciones, el plantel de Unión volvió a las prácticas pensando en el pleito ante Independiente el miércoles 30 a las 19.10 en el 15 de Abril. El chaqueño y el cordobés terminaron con molestias el triunfo frente a Gimnasia y hoy son dudas, aunque reina el optimismo en el cuerpo técnico tatengue.

Como se sabe, este fin de semana no habrá actividad oficial por la Superliga a raíz de celebrarse las elecciones presidenciales en nuestro país. Por eso luego de la victoria por 1 a 0 conseguida el domingo en La Plata visitando a Gimnasia y Esgrima, el cuerpo técnico de Unión le dio descanso al plantel hasta ayer, reanudando los entrenamientos esta mañana en Casasol.

Para Leonardo Madelón, la única preocupación de cara al próximo compromiso recibiendo a Independiente el miércoles de la semana que viene a las 19.10, pasa por la recuperación física de quizás dos de sus hombres fundamentales para la generación de juego en el mediocampo: Nelson Acevedo y Gabriel Carabajal. Ambos futbolistas no terminaron el encuentro contra el “Lobo” por algunas molestias musculares, por lo que estos días serán fundamentales para lograr la disminución de las mismas para que durante este fin de semana, el DT pueda tener precisiones en cuanto a si puede contar con ellos para recibir al “Rojo” de Avellaneda.

En el caso del “Chaco” Acevedo, se trató de una dolencia en el posterior de su pierna izquierda; en tanto lo del mediocampista ofensivo cordobés, su dolor provino de un golpe en su gemelo derecho. De todas maneras, el descanso les vino bien a los dos, lo mismo que el parate del fin de semana, por lo que Leo Madelón no tendría problemas en contar con ellos para, nuevamente, presentar la misma formación titular que ganó el clásico 1-0 a Colón en la avenida, y la que venció a Gimnasia por el mismo resultado en el “Bosque”.

En ese caso, la alineación sería: Sebastián Moyano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Nelson Acevedo, Jalil Elías y Gabriel Carabajal; Walter Bou y Nicolás Mazzola.

Beccacece será el DT de Independiente ante Unión

El secretario general de Independiente, Héctor Maldonado, afirmó que el entrenador, Sebastián Beccacece, “seguirá en el cargo aunque pierda” el viernes contra Lanús, por los cuartos de final de la Copa Argentina. “Aunque pierda el viernes no vamos a tomar ninguna decisión porque Sebastián Beccacece tiene contrato con nosotros hasta el año que viene”, aseguró el directivo, en medio de los rumores de una posible salida del director técnico ante los malos resultados. “Yo veo al plantel y al cuerpo técnico muy unidos. Es mentira lo que dijeron en un diario sobre una reunión con Hugo Moyano para hablar sobre el técnico”, comentó acerca de un supuesto cónclave con el presidente.

Independiente suma trece puntos, está afuera de la zona de clasificación a copas internacionales y lleva cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). “El partido contra Lanús es el partido más importante que tiene Independiente de acá a fin de año. Si pierde sería una frustración muy grande”, sentenció en una nota con La Visera.

Independiente se enfrentará el viernes a Lanús, desde las 17.45, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario y por TyC Sports. Para dicho partido, Beccacece planea dos variantes en el once inicial que cayó el pasado sábado con Argentinos Juniors (1-0) y las entradas serán de los volantes Nicolás Domingo y Gastón Togni por Lucas Romero y Pablo Pérez, respectivamente. En consecuencia, el posible once es Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Gastón Silva; Gastón Togni, Nicolás Domingo y Andrés Roa; Domingo Blanco, Silvio Romero y Sebastián Palacios.