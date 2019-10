"Jugador por jugador, Colón tiene más que Independiente"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pese a su vinculación con Unión, “por desgracia lo veo mejor a Colón” dice el hombre que hace más de 12 años trabaja para Liga de Quito. “Se puede equiparar si no juega el Pulga Rodríguez, que es medio equipo cuando Colón ataca y el único que te puede definir en una jugada”.

Lluviosa y fria está Quito. La altura no afecta tanto, al menos para quien esto escribe, pero no deja de ser un fantasma. Melisa Duarte, con quien compartimos esta cobertura multimedios para El Litoral viendo, mostrando y analizando de qué se trata Independiente del Valle, el rival de Colón en la gran final del 9 de noviembre, me dice: “No sé si todavía me dura el efecto de los oídos tapados del avión o ya me estoy apunando”. Diego, nuestro chofer desde el aeropuerto hasta el centro histórico, nos muestra el edificio incendiado que está ubicado bien enfrente de lo que se llama la Asamblea Nacional. Allí todavía persisten los rastros y huellas de lo que fueron días de mucha furia en esta ciudad. “En un momento, pensamos que esto terminaba con el derrocamiento del presidente”, nos dice Diego. Lenín Moreno, el mandatario de este país, se tuvo que ir de Quito en esos días, se “refugió” en Guayaquil y tuvo que dar marcha atrás en la quita de subsidios a los combustibles, que están mucho más baratos que en la Argentina. Ahora, Moreno está metido en otros “barullos” y acaba de calificar de “asno” a Nicolás Maduro. ¡América Latina!

Desde hace más de 12 años, Eduardo Stelhick está viviendo en esta zona. En realidad, su asentamiento no es en Quito propiamente dicho, pero trabaja para la Liga Deportiva Universitaria. “Rodrigo Paz, que es el dueño del club, me quiere mucho, me dio un complejo y me hice cargo de todo. Es un tipo al que le gusta el trabajo, la disciplina. Y la verdad es que me siento muy cómodo trabajando a unas tres horas de Quito. Y encima, ahora está Alfaro Moreno como presidente de Barcelona, que es un amigo”, cuenta el “Loco”, un hombre identificado con Unión pero que conoce al dedillo a Independiente del Valle y sigue muy de cerca el fútbol argentino. Opinión seria y valedera para comenzar a hacer algunas comparaciones en este camino hacia el 9N.

-¿Te sorprende que haya llegado hasta donde llegó Independiente del Valle?

-Me sorprende porque no tiene más el equipo que llegó a la final de la Libertadores y los jugadores de experiencia son lentos. Colón tiene jugadores más rápidos, buenos, pienso que lo va a complicar a Independiente. No creo que jueguen con línea de tres, porque los defensores son grandotes pero lentos. Si se lo marca a Mera, no creo que otro lleve peligro. Para mí, Colón tiene bastante más. Este equipo de Independiente no es lo mismo que el anterior.

-Por lo que le vimos ante Unión, cuando lo eliminó en primera fase, parece que el juego pasa bastante también por Pellerano y hubo una renovación, hay juventud…

-La figura de los partidos es Pellerano… Y en la Argentina, ¡Pellerano a esta altura de su carrera te jugaría en un equipo de la B Metropolitana!. Tampoco tiene tantos jóvenes. Por ahí podemos mencionar a Cabeza o a Corozo, que son de poca edad pero tienen muchos partidos en Primera. El arquero Pino es medio “cancherito” pero ataja bien. Jugador por jugador, se me hace que Colón es bastante más que Independiente.

-Y en el concierto del fútbol ecuatoriano, con clubes como Liga, Emelec, Barcelona o hasta Deportivo Quito, hoy venido a menos, ¿cómo se lo considera a Independiente del Valle?

-Se lo respeta bastante a Independiente. Es un club joven, en los torneos locales pelea arriba y Michel Deller, el dueño del club, la “pega” con los entrenadores. Empezó el torneo con Rescalvo, pero Emelec le pagó más y se lo llevó. Deller cumple, trata bien al jugador pero no es de pagar mucho. Colón lo debe triplicar en el presupuesto. Independiente logró meterse en ese concierto que mencionas en donde podemos incluir a la Católica… ¡Y ahora Macará, que es la sorpresa!

-Así que no le ves chances a Independiente de complicar…

-No, no lo veo, por “desgracia” es así como te digo. Por ahí, partidos son partidos y por ahí puede darse que salga a su favor… ¡Qué se yo…! Capaz que duerme un poco la pelota, meten un par de pases buenos y sacan ventajas… Juegan bien, no lo ignoro, pero lo veo mejor a Colón.

-¿Te parece que puede incidir el hecho de que no van a jugar en la altura?, ¿es un detalle favorable a Colón?

-No creo el tema de la altura, pero hay que estar atentos al tema del calor. Ellos están acostumbrados a jugar con frio o con temperaturas templadas. Si hace calor, no sé cómo será la respuesta.

-¡Noviembre y en Paraguay, imagináte lo que va a ser!

-Si se juega con calor es más ventaja para Colón. Pero te digo una cosa: si el Pulga no juega, le estás sacando medio equipo. Además, si no juega el Pulga, Morelo tampoco juega. No es de esos delanteros que te puede sacar adelante los partidos. Y el Pulga está difícil, lo van a tener que infiltrar. Es un esguince que será difícil de recuperar en 20 días o menos que faltan para el partido. Antes, por un esguince te enyesaban. Es más rápida la recuperación, pero te duele y cuesta.

-Dicen que va a llegar a la final. Incluso que hasta podría jugar el partido previo con Atlético Tucumán…

-Independiente puede igualar con la lesión del Pulga, es la bandera que tiene Colón. Por ahí se duerme todo el partido, pero cuando aparece, te lo gana. No hay muchos jugadores así.

-Dicen que pidieron 1.000 entradas para la final. Definitivamente hay que hablar de un club con poca convocatoria, ¿no?

-Siempre fue de poca gente, no tiene más de 150 hinchas que son del barrio, más los que quedan del primer club. Los que van a la cancha a ver los partidos son de otros clubes. Capaz que pidieron esa cantidad porque irán familiares de jugadores… No sé… Acá saben que juegan de visitante esa final, pero Independiente está acostumbrado. Ellos juegan con Barcelona y saben que las 50.000 personas que hay en la cancha son del rival. A lo sumo, un minúsculo grupito que los acompaña. Pero ojo que esto puede ser contraproducente para Colón. Ellos están acostumbrados a jugar sin gente, no tienen presión, ese es su secreto. Y saben jugar de esa manera.

-¿Ni siquiera el hecho de haber jugado la final de la Libertadores hace unos años incrementó su popularidad?

-Es un club de una liga, es como decir Atlético Franck… Y no sé si Atlético Franck no lleva más gente a la cancha.

-Pero deportivamente tienen un proyecto, al menos eso es lo que dicen y demuestran…

-Desde la primera hasta la sub 12, juegan todos igual, tienen el mismo biotipo de jugar y, como te decía, Deller siempre la pegó con los técnicos. Con poco presupuesto, le dan para adelante y bien. Ellos siempre tienen un jugador que es pensante y maneja el equipo. Antes era Sornoza, ahora es Mera, el capitán. Después, tienen jugadores que corren mucho por afuera… Fijáte lo que le pasó a Unión cuando vino a jugar acá… Ese día, arriba, jugaron todos mano a mano y lo terminaron matando a Unión.

-En definitiva, ¿lo ves ganador a Colón?

-Independiente le puede hacer partido, pero a la larga va a ganar la experiencia de Colón.