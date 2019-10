https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 23.10.2019 - Última actualización - 13:26

13:23

El funcionario aseguró que el resultado de las Paso impidió que comience a recuperarse la economía.

Entrevista con Dante Sica, ministro de la Producción "La tasa de interés es el problema que más impacta en el sector productivo" El funcionario aseguró que el resultado de las Paso impidió que comience a recuperarse la economía. El funcionario aseguró que el resultado de las Paso impidió que comience a recuperarse la economía.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dijo que el principal problema para el sector productivo argentino actual es la tasa de interés que vuelve muy difícil cualquier actividad productiva, admitió que la inflación y la caída del consumo interno afecta muy fuerte al mercado doméstico, destacó la política de diálogo permanente del gobierno con las empresas y culpó de la situación al resultado de las Paso de agosto, alegando que se invertirá en caso que el oficialismo consiga llegar al balotaje en las elecciones del próximo domingo.





“Desde abril del año pasado entramos en un proceso recesivo fuerte. Para finales de julio habíamos empezado a tener algunos indicadores positivos que al menos nos daban la presunción de que estábamos saliendo de esta larga y lenta recesión a la que habíamos entrado. Lamentablemente el resultado de las Paso cambiaron muy fuertemente las condiciones económicas y agravaron la situación. Esa meseta en la que parecíamos estar ingresando se convirtió en una caída”, dijo en una entrevista a El Litoral antes de dialogar con referentes santafesinos del sector productivo, en la sede de la Unión Industrial de Santa Fe.





“Lo que estamos recibiendo es que por un lado el agro y la cadena del agro se esta recuperando de la sequía del año pasado y transformándose en un motor para otros sectores. Ahora, los otros rubros vinculados al mercado interno y al consumo son los que están mas afectados. La cuestión principal es la tasa de interés, que está ahogando la actividad porque el tipo de cambio ha puesto a muchas empresas muy competitivas. Estamos viendo que las que tienen capacidad de financiarse por afuera del sector mas tradicional están empezando a tener buenas exportaciones. Pero no pueden tener un impacto mas fuerte porque la tasa de interés ahoga cualquier proceso productivo”, explicó Sica.





-Usted hablará en un lugar que integran mayoritariamente empresas pymes, que es uno de los sectores más afectados por la tasa de interés pero también por la caída del poder adquisitivo y la inflación.





-Es una tenaza. Por un lado hay un agobio por la tasa de interés que genera que se esté perdiendo capital de trabajo. Nosotros somos todavía un mercado de capitales extrabancario muy chico en comparación con otros países. Los préstamos representaban entre el 13 y 14 por ciento del PBI y llegamos a tener menos del 10. Y también la incertidumbre con respecto a cuanto va a estar el tipo de cambio con el proceso electoral hace que todo el mundo cuide su caja que significa alargar los plazos de pago, con la liquidez compran dólares. El otro brazo de la tenaza es la caída del consumo. Veníamos de dos meses de recuperación del salario real. Junio y julio habían sido buenos meses de ventas de electrodomésticos, pero en agosto y setiembre nuevamente se frenó.





-¿Como imagina una salida de esta situación donde estamos en una recesión con inflación?





-Nosotros primero hemos tomado medidas en el corto plazo tratando de morigerar todos los impactos de la crisis. En el marco de un proceso electoral teníamos que preservar un bien casi supremo para este proceso, que es la estabilidad. Tomamos medidas que incluso van contra nuestro ADN económico como el control de capitales y el reperfilamiento de la deuda que nos permitieron transitar con estabilidad este proceso electoral. Tenemos muchas expectativas en el día domingo, estamos convencidos que la ciudadanía nos va a acompañar y vamos a ir al balotaje. Recuperar la confianza, que es recuperar el crédito, nos va a permitir acelerar los procesos de recomposición y mejora para volver a las condiciones que veníamos alcanzando antes de la Paso.





-¿Para ustedes el diagnóstico es que el problema es de confianza y no de variables económicas?





-Hoy es netamente político. Tenemos un problema que es la inflación. Si ustedes recuerdan en agosto íbamos a tener una inflación inferior al 2 por ciento, los precios mayoristas de julio habían sido de casi cero. Seguíamos teniendo una inflación alta pero los resultados de nuestro programa antiinflacionario nos llevaba hacia un sendero mas bajo. Por eso recuperar la confianza es importante. Con crédito baja el riesgo país, puede empezar a haber una mayor actividad en las empresas, con el tipo de cambio pueden mejorar las exportaciones y el movimiento que empiece a mostrar la economía nos va a permitir estabilizarla. Siguiendo con nuestra consistencia macroeconómica entre la política monetaria y fiscal, mas todas las medidas que tomemos para ir desindexando la economía, vamos a entrar de nuevo en un proceso virtuoso.





-¿Como está la cuestión comercial con Brasil?





-Estamos en inmejorables condiciones desde el punto de vista de nuestra relación diplomática y comercial. Hay mucha afinidad con el gobierno de Bolsonaro, estamos trabajando muy bien, hemos logrado cerrar el acuerdo automotriz, eliminado algunas barreras que había para productos argentinos. Ahí tenemos que trabajar mucho en temas de convergencia regulatoria y acceso a mercados. El problema es que Brasil este año no crece.





-¿Con el resto del mundo?





-Hemos logrado en los últimos tres años y medio abrir casi 160 mercados para productos en general alimenticios. Con abrir mercados me refiero a que no es que bajaron los aranceles, sino que cuestiones muy importantes como son el reconocimiento sanitario y fitosanitarios, y cuestiones que hacen a homologación de certificaciones, nos permiten que ahora productos que son competitivos ahora puedan ingresar. Fijate la revolución que generó en Santa Fe la habilitación del ingreso de la carne en Japón y China. Esto ha hecho que un sector que hace cuatro años cerraba las plantas frigoríficas hoy sea atractivo para inversores argentinos y externos.





-¿Está difícil salir a vender por el mundo?





-Hay dos cuestiones. El mundo está desacelerando el crecimiento, por lo tanto la estrategia que nos dimos de negociaciones y aperturas de mercados es importante, porque en un comercio que desacelera tenemos que tener una entrada cada vez más rápida y mas fluida y mejorar el acceso. Lo que nos está faltando hoy no es competitividad en el tipo de cambio, sino que tenemos que seguir mejorando la competitividad y la clave fundamental es la tasa de interés. Tenemos que trabajar mucho en ganar competitividad en materia regulatoria, de infraestructura, bitrenes, escalables, terminar el cordón ferroviario alrededor de Santa Fe, darle más agilidad e infraestructura al puerto. Tenemos que preparanos para que cuando el mundo empiece a recuperarse y las cuestiones macros permitan aprovechar estas mejoras de competitividad, muchos más sectores estén preparados para venderle al mundo.







Inversiones







-Una de las patas flojas de los últimos años de la economía argentina fue la falta de inversiones, más allá de Vaca Muerta, que es muy puntual.





-Si vos miras en todo los lugares donde tuvimos marcos regulatorios estables como minería, software, Vaca Muerta y energías eólicas tuvimos fuertes proceso de inversión El presidente lo anunció hace 10 días y ayer con el interbloque de Cambiemos presentamos un proyecto de ley para dar estabilidad jurídica y tributaria a los proyectos de inversión y dar un proceso de incentivos en términos de amortización acelerada como tienen los países que han logrado multiplicarlos.