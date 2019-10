https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Rise and Shine"

Kylie Jenner "registró" su meme como marca comercial y ya vende remeras con la frase

Kylie Jenner aprovecha el éxito sin precedentes de su meme 'Rise and Shine' para registrarlo como marca y empezar a sacar rentabilidad por ello.

Foto: Captura de pantalla

El meme se hizo camino. Rise and Shine es ya parte de la mitología Kardashian y, como tal, el klan lo ha registrado como marca. Así lo hizo Kylie Jenner esta semana después de convertirse en un auténtico fenómeno online por tan solo haber cantado tres palabras. Tenés que leer Kim Kardashian deberá cambiar el nombre de su lencería Por recapitular: hace un par de semanas, Jenner publicó un vídeo en su canal de YouTube en el que aparece dando un tour por sus oficinas. En el tramo final, la celebrity entra en la habitación de su hija Stormi para despertarla. Al encender la luz, y con un cámara ya dentro esperando para grabar el instante, Jenner canta las palabras "Rise and Shine [Levántate y brilla, en español] a una Stormi que ya está de pie y totalmente despierta dentro de su cuna. Un fan compartió el clip del momento en Twitter este pasado lunes y entonces nació el meme. 'Rise and Shine' pasó de ser un divertido clip que ponía a prueba las cualidades vocales de Jenner a uno de los hitos virales más importantes del año. Los números no mienten. Según TMZ, el hashtag #riseandshine alcanzó las 1.000 millones de reproducciones en la app TikTok en apenas unos días después de que se publicara el primer vídeo al respecto. Eso no quiere decir que el vídeo original de Jenner tuviera tantas visualizaciones, sino que miles de personas usaron el hashtag para publicar nuevas versiones del meme, fueran recreaciones del instante original u otros vídeos inspirados en él. Kylie se subió a la ola y publicó muchos de los memes en sus cuentas de Twitter e Instagram. La reproduciendo un remix del 'Rise and Shine' en un vídeo protagonizado por su hija Stormi que ya acumula cerca de 25 millones de reproducciones. Y a juzgar por lo sucedido esta semana, cabe pensar que la celebrity ha seguido los consejos de sus hermanas y de su madre y manager, Kris Jenner. 'Rise and Shine' ya es una marca registrada por Kylie Jenner, según E! News. Es algo que le permitirá comercializar productos que lleven las palabras 'Rise and Shine', entre los que se incluyen cinturones, abrigos, vestidos, zapatos, cintas, guantes, gorros, chaquetas, ropa interior, pijamas, calectines, bañadores y, como no podía ser de otra forma, productos cosméticos. Ver esta publicación en Instagram daddy’s girl 🙄🙄😍 Una publicación compartida por Kylie ✨ (@kyliejenner) el 17 de Oct de 2019 a las 12:17 PDT Capitalizar sobre el éxito de un meme es una estrategia más que conocida en la familia Kardashian. El rostro de Kim Kardashian sollozando ya lo comercializó Kim a través de fundas de iPhone, packs de emojis y sudaderas. Precisamente Jenner ya ha empezado a vender sudaderas de "Rise and Shine" a 65 dólares la unidad. ¿Dónde? En su página web oficial. Pero no te molestes. Ya están agotadas. El poder del klan. Foto: Captura de pantalla Con información de Vanity Fair