https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 23.10.2019

20:17

A pocos días de las elecciones... La Justicia recibió seis cuadernos y analizan si son los originales que escribió Centeno

El fiscal federal Carlos Stornelli recibió hoy de parte de un periodista seis cuadernos y abrió una investigación para saber si son los originales que escribió el chofer Oscar Centeno y dieron lugar a la investigación por coimas en la obra pública.



Según publicó La Nación, este miércoles el periodista Diego Cabot le entregó a Stornelli seis cuadernos, luego de recibirlos de parte de un desconocido.



Cabot declaró ante el fiscal y relató las circunstancias en las que se produjo el encuentro en el que recibió los cuadernos supuestamente originales, que se consideraba que habían sido quemados.



El mismo periodista es quien había aportado a la Justicia en 2018 las fotocopias de los cuadernos que escribió Centeno, con detalles de los sobornos de parte de empresarios a ex funcionarios del gobierno anterior.



De acuerdo a lo detallado por Cabot, este martes por la noche recibió el material de parte una persona en un local situado a unas 15 cuadras de la redacción del diario, en Vicente López.



Las fotocopias de los cuadernos originales dieron pie a una investigación, que actualmente está en instancia de juicio oral, en la que la ex presidenta Cristina Kirchner aparece como la principal imputada.



Además, están acusados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, ex funcionarios y empresarios.



Si se comprueba que los cuadernos son originales, no tendría incidencias en el juicio oral, ya que la Justicia había dado por ciertos los hechos relatados por Centeno en las copias aportadas en el inicio por el periodista del diario La Nación.



El Litoral | NA