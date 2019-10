https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cinemark estrena esta semana “Zombieland 2: Tiro de Gracia” y “Steven Universe: La película”. Cine América trae “La deuda”, thriller de Gustavo Fontán, con Belén Blanco.

Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) y Little Rock (Abigail Breslin) regresan diez años después. Foto: Gentileza Columbia Pictures

Tres estrenos en los cines Héroes de regreso

Cinemark estrena esta semana “Zombieland 2: Tiro de Gracia” (“Zombieland: Double Tap”) en la que regresan Columbus, Tallahassee, Wichita y Little Rock en una tierra plagada de zombies. Esta particular familia se meterá en el corazón del territorio americano donde deberán enfrentarse a zombies evolucionados y otros sobrevivientes.

Ruben Fleischer dirige sobre el guión de Rhett Reese y Paul Wernick. Integran el elenco Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin, Zoey Deutch, Rosario Dawson, Dan Aykroyd y Luke Wilson.

De regreso

La segunda novedad es “Steven Universe: La película” (“Steven Universe: The Movie”), animación dirigida por Rebecca Sugar, basada en los personajes de Cartoon Network Studios.

Si bien los Diamantes y la mayoría de las gemas de Homeworld ya no representan una amenaza para la Tierra después de la reconciliación de Steven con ellas, las Gemas de Cristal se encontrarán con un nuevo enemigo (Espinela) que los empujará de regreso a la acción.

La película esta situada dos años después de la última temporada, se dio a conocer un nuevo póster en el que se logra ver un crecimiento notorio en Steven tanto como en la ciudad y en lo que es la Playa.

Horas clave

Cine América estrena “La deuda”, escrita y dirigida por Gustavo Salvador Fontán, con las actuaciones de Belén Blanco, Marcelo Subiotto, Leonor Manso.

Mónica no realizó unos pagos de un cliente de la oficina en la que trabaja. Los 15.000 pesos que faltan no solo la comprometen a ella sino también a un compañero, que es quien descubre la falta. Parece que no es la primera vez, pero el compañero, a pesar del enojo, conserva el silencio y vuelve a creerle: Mónica se compromete a reponer la suma de dinero a la mañana siguiente. Son 14 horas aproximadamente; 14 horas, en su mayoría nocturnas, de las que dispone Mónica.

Rock en ruso

Dentro del Ciclo DeSvelado de los jueves a las 22.30, en su tramo dedicado a Cine y Música, se proyectará “Leto”, del ruso Kirill Serebrennikov, escrita por Mikhail Idov. Los intérpretes son Teo Yoo, Irina Starshenbaum y Roman Bilyk (también responsable de la música).

A comienzos de los ‘80 en Leningrado, el rock de la ciudad rusa está en pleno apogeo. Viktor Tsoï, un joven músico que creció escuchando a Led Zeppelin, T-Rex y David Bowie, está tratando de lograr el éxito. El encuentro con su ídolo Mike y su esposa, la bella Natacha, cambiará su destino. Este triángulo amoroso construirá una leyenda del rock soviético.