Jueves 24.10.2019

La programación completa que ofrecerán, hasta el domingo, las distintas salas de la ciudad.

Luciano Mellera que viene presentándose desde hace diez años en infinitos escenarios del Stand Up de toda la Argentina y el mundo, estará en nuestra Santa Fe el sábado a las 21 en el Centro Cultural Provincial. Foto: Gentileza producción / Archivo El Litoral

EN ESCENA Teatro para el fin de semana



“Cuna de lobos”

Esta obra rosarina es un relato actual: se sitúa en 2016 pero tiene reminiscencias a la década del ‘70 y transcurre entre los cercos del country El descanso, un universo imaginario en la localidad de Funes. Desarrolla la vida de Dalma, una joven que se muda al mencionado barrio tras haber ascendido en la escala social. Dirección: Maru Lorenzo. Se presenta el sábado a las 21.30 en La Abadía (E. Zeballos 3074).

“200 Gramos de Mariposas”

Una mujer. Un ex esposo. Una hija. Un esposo. Una suegra. Viviendo todos en el mismo lugar. Un productor que llega a romper con la dinámica de esta familia excéntrica. Un actor fracasado que se siente triunfante. Un marido que hace años no emite palabras. Una adolescente que ya no soporta la disfuncionalidad. La historia de una familia extraña, ensamblada, disfuncional, incomunicada. En la que los adultos son infantiles y los jóvenes son maduros. Dirección: Walter Alemandi. La última función será el viernes a las 21.30 en La Abadía (E. Zeballos 3074).

“Calesita Rusa... a quien le toca ahora”

Cuatro personajes que relatan los últimos momentos de victimas de femicidios, basada en hechos reales pero con una poética que permite traer en proximidad la crudeza que viven muchas. Es un reclamo, una interpelación, un pedido de justicia que retumba en el cuerpo de cuatro actrices. Actúan: Alicia Garbagnoli, Brenda Jerichau, Sofia Menna y Virginia Ballal. Se presenta el sábado a las 21 en la sala Foyer del Centro Cultural Provincial (Junín 2457).

“Fútbol: cuentos con-partidos”

Este espectáculo para jóvenes y adultos, que tiene como narrador a Luis “Negro” Martínez, se presentará este viernes a las 21.15 en el Club Ferroviario (Av. Almte Brown 5300). Martínez intervino en diversas iniciativas culturales en nuestro medio.

“Cumpleañitos (10 años de Stand Up)”

Luciano Mellera que viene presentándose desde hace diez años en infinitos escenarios del stand up de toda la Argentina y el mundo, estará en Santa Fe el sábado a las 21 en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457). Dejó atrás su carrera como creativo publicitario para convertirse en uno de los mayores exponentes del Stand Up latino. En el mundo 2.0, los videos de sus shows suman más de doce millones de reproducciones en YouTube.

“Los Bemoles de Silvain”

El espectáculo combina misterio, humor y rock nacional. Dará dos nuevas funciones en la Sala Marechal del Teatro Municipal (San Martín 2020), este viernes y sábado a las 22. El espectáculo cuenta con dirección general y dramaturgia de Brian Bolsón. En la trama de esta historia, Abel Mastromarino -legendario locutor de las madrugadas porteñas- es contratado por La Entelequia para que elabore un informe sobre la desaparición de Silvain Feraud, un controvertido guitarrista que se ausentó repentinamente hace más de 20 años.

“¿Quién está bien?”

¿Qué puede pasar con un grupo de amigas que deciden emprender un viaje juntas? Belén, Jesica, Pununa y Romina se reencuentran y planean hacer una escapada de fin de semana. La travesía se constituye en excusa para hablar de la amistad, del paso del tiempo, de las transformaciones, de las creencias que unen y separan a aquellas jovencitas que un día compartieron tanto. Pero todo es tan sencillo: el lugar al que arriban no es el que planeaban. Dirige: Lucas Ruscitti. La función será el sábado a las 21 en La 3068 (San Martín 3068).

“¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir?”

La obra cuenta con cuatro historias estrechamente vinculadas entre sí, que permiten analizar distintas problemáticas de la sociedad actual: la ausencia de la sociedad con respecto a las necesidades laborales de la persona, aquello que es capaz de hacer el ser humano por dinero y así mantener a su familia. La obra fue pensada para todo público, con un contenido y un lenguaje que facilitan la comprensión de la misma. Se presenta hoy a las 20.30 en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457).

“Orinoco”

La obra de Emilio Carballido, con la actuación de Silvina Bircher y Silvia Mazzaro, la asistencia técnica de Franco Castelnovo y Yamila Canteros, el diseño de luces Óscar Heit y la dirección de Leilen Bouchet, hará su presentación en Santa Fe, luego de una temporada con gran aceptación del público en la localidad de Himboldt. Será este viernes a las 21.30 en la sala 3068 (San Martín 3068).

Ciclos La Marta

En el Mercado Progreso (Balcarce 1635), el viernes a las 21 se presentará “Un tiempo sin tiempo” con dirección de Evelyn Perelló y coreografía de Daniel Payero Zaragoza; y el sábado, a la misma hora, se podrá ver “Camino a Maitri”, con coreografía e interpretación de Julieta Taborda. A su vez, en ambas noches habrá funciones de “El cansancio o acariciar la tierra con un vientre de oruga” de DPZdanza; y de “Motus”, con coreografía y dirección de Taborda e interpretaciones a cargo de la Compañía Juvenil de Danza, de Virginia Gutiérrez y Elisabet Molinari.

“Pepe Marinero”

El ciclo del Elenco de Teatro de Títeres Municipal, Pasen y vean títeres, continúa este sábado con una nueva función de esta obra. Como cada semana, el retablo se montará a las 11.30, en el Teatro Municipal (San Martín 2020), con entrada libre y gratuita. La programación, organizada por la Municipalidad, no se suspende por lluvia.

Se trata de una obra tradicional del repertorio argentino escrita por el actor, dramaturgo y titiritero Roberto Espina, cuya historia comienza cuando “Pepe navega por mares bravíos hasta que llega a un puerto que no sabe cómo nombrar.

“Uh! manos”

Esta obra de títeres para adultos apela a través de pequeños cuadros a despertar la imaginación del espectador mediante los títeres (muñecos, objetos, manosà) que simbolizan situaciones en las que se despliegan el humor, el humor negro, la ironía, la nostalgia, la crítica social y estética. Un retorno a las manos como esencia de este arte, rescatándolo de los estereotipos. Se presenta el sábado a las 21 en El Retablo (Moreno 2441).