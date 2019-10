Historias mínimas, con títeres

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La obra creada por los integrantes de El Retablo de las Maravillas se presentará este sábado a las 21 en la sala ubicada en Moreno 2441. Apelaa despertar la imaginación del espectador mediante muñecos, objetos y manos que remiten a situaciones atravesadas por el humor negro, la ironía, la nostalgia y la crítica social.

“¡Uh!... manos” es el más reciente trabajo de que diagramaron Oscar Caamaño, María Cristina Pepe y Ruy Acevedo, integrantes de El Retablo de las Maravillas. Está formado por pequeños cuadros que apuntan a despertar la imaginación del espectador mediante los títeres (muñecos, objetos y manos) que simbolizan situaciones en las que se despliegan el humor, el humor negro, la ironía, la nostalgia, la crítica social y estética. “Un retorno a las manos como esencia de este arte, rescatándolo de los estereotipos”, dicen los realizadores. La propuesta se podrá ver el sábado a las 21 en El Retablo (Moreno 2441).

“El título es a la vez una invitación y una carta de presentación dirigida a un público potencial; pero también es una representación propia de sus creadores. Decir que es un espectáculo de títeres para adultos es decir muy poco, casi nada. ‘Espectáculo de títeres’ resulta insuficiente, no sólo por lo poco que dice sino porque puede resultar confuso, al encasillarlo en la representación empobrecida que tiene la mayoría de la gente: el títere de guante, el títere escolar, cuando en realidad, a lo largo del espectáculo, apelamos a diversas variedades de títeres, inclusive simplemente al resorte más esencial de este tipo de arte, como son las manos”, plantea Oscar Caamaño respecto a la obra.

“En realidad el nombre es la exclamación ¡Uh! , que resume el estado de ánimo que quisiéramos despertar en el espectador: asombro, sorpresa, jocosidad, distanciamiento y a la vez simpatí. Y ‘manos’ es en realidad un subtítulo, una especie de aclaración que no alude para nada al contenido, a un argumento o a un tema unitario. No quisimos hacerlo porque no hay un argumento único. Son pequeñas secuencias que abordan diversas temáticas con diferentes códigos”, añade.

Creaciones propias

“A diferencia de otros espectáculos para adultos que hemos hecho, obras de Villafañe, de García Lorca, hemos procurado cierto despojo, al menos en el plano escenográfico; pero en los muñecos y en los complementos para caracterizar las manos, pusimos el esmero y el detallismo de siempre. Las pequeñas historias que contamos, salvo una, son de nuestra creación: una de Ruy Acevedo y las demás mías. Aunque esto no es del todo exacto porque, si bien el punto de partida fue así, las historias se fueron construyendo entre los tres, Cristina Pepe, Ruy y yo, a lo largo del armado del proyecto y de los ensayos”, asegura Oscar.

“¡Uh!... es nostalgia, crítica, humor. Un humor negro y también uno más ligero. De todos modos es divertido. Así lo comprobamos en la primera función que dimos en agosto. ¡Uh!... es una creación de varios mundos, como una pequeña colección de historias mínimas, de personajes minúsculos detrás de los cuales se vislumbra siempre el ser humano, jugando a recrear el drama de la vida en una ceremonia seria y divertida al mismo tiempo. Y es mucho más, que vamos descubriendo en cada ensayo o representación que sumamos”, finaliza.