Jueves 24.10.2019

Carta pública a Macri (por Enrique A. Escobar Cello) Volveré a votarlo presidente Por segunda vez en casi cuatro años le escribo para decirle que Usted contará con el respaldo de mi voto.

Por Enrique Agustín Escobar Cello

Por segunda vez en casi cuatro años le escribo para decirle que Usted contará con el respaldo de mi voto. Sin ignorar la poca significación del hecho en sí, pero que tal vez, a lo largo de mi explicación de por qué lo hago, encontremos similitud con gran cantidad de votos destinados a favorecer su candidatura.

Fuimos centenares de miles los argentinos que, sin pertenecer a su espacio político, ni al de ninguno de los partidos que lo componen, votamos esperanzados por su presidencia.

Esa esperanza fue desmoronándose con el paso del tiempo, la poca acción social y económica de su gestión. La democracia durante su gestión dio, a medias, respuestas formales a la ciudadanía, pero, sólo formales. Sin subestimar la importante obra de infraestructura realizada, el ciudadano necesita que su voto, su democracia, le dé respuestas materiales concretas, que se traducen en puestos de trabajo con sueldos acordes a la tarea desempeñada y que la inflación no los devalúe, inversiones (nacionales y extranjeras) que los generen, seguridad en las calles, educación y salud pública de calidad. De lo contrario caemos en la misma cantinela que hemos estado escuchando desde que renació la democracia en 1983.

Basta de palabras presidente. Necesitamos que aquel “¡argentinos a las cosas!” de Ortega se refleje en realidades concretas.

Lo voto confiando que, como hombre inteligente y preparado que es, habrá entendido, luego del contundente mensaje de las PASO, que usted es el presidente de todos los argentinos, pero que llegó al cargo que hoy ostenta por mayoritario voto de las clases medias (que a duras penas subsisten) y a las que usted castigó con voracidad fiscal y una intensa distribución de subsidios a la pobreza, que superó al generado por el populismo simplón, demagogo, prepotente y ladrón que lo precedió.

No critico la sensibilidad social de su administración. Soy consciente de que el desamparo de un amplio sector de la sociedad necesita ser remediado y que es deber del Estado brindarlo; pero no puede ser un regalo, al menos no perenne.

Desde 1983 estamos favoreciendo generaciones de mujeres y hombres que han vivido al amparo de subsidios, sin conocer nunca el sacrificio del trabajo que le haga ganar el pan que llevará a su mesa. La cultura del trabajo que alguna vez nos hizo pensar que ocuparíamos un lugar importante en el mundo tiende a desaparecer y los desocupados marchan y ocupan calles para que se les aumenten los subsidios, que usted al final les da, sin contraprestación alguna, y ahí empiezan los problemas. Lo que el Estado les da lo recauda de la clase activa, de la que trabaja, de la que lo votó.

El desocupado debe recibir del Estado el respaldo que necesita para alimentarse y alimentar a su familia, pero debería responder con algún tipo de servicio. ¿Acaso no hay trabajos que puedan hacer los jefes y jefas de familia, en calidad de supernumerarios en diferentes tareas (con un régimen horario más blando, tal vez)? ¿Es insensible esta posibilidad? ¿Es mejor la molicie y la dependencia de punteros distribuidores de “planes” que, cada tanto los arrían como ganado, con niños y abuelos a cuestas para cortar avenidas y calles, muchas veces con frío y bajo la lluvia?

¿Será “ajustar”, reclamarle a la gente una devolución con horarios parciales de trabajo por la ayuda que recibe? ¿Será insensibilidad de “ricos? ¿Será mucho pedir que algunos presos dejen de cobrar sueldos?

Usted lo citó a Arturo Frondizi en su discurso inaugural ante el Congreso y pude ver un cuadro de él colgado en su despacho de Olivos (no sé si aún lo tendrá); manifestó que, si llegara a la presidencia, emularía su gestión.

Frondizi llamó al pueblo a la austeridad para llevar, con voluntad férrea, con la sistemática y agresiva oposición de las cúpulas militares y un variopinto de partidos políticos, entre los que estuvo Perón y sus seguidores... curiosa alianza de enemigos entre ellos, unidos para voltear al hombre que sacaba al país del estancamiento y lo iba convirtiendo en una nación desarrollada, pero con un pecado imperdonable para aquellos “patriotas”: ganaba elecciones en siete distritos electorales, y eso no se podía permitir... ¡Había que voltearlo, y lo voltearon!

Hoy, señor presidente, en sus discursos casi no pronuncia la palabra “desarrollo”, y créame un hombre sincero cuando le afirmo con absoluta lealtad y convicción que ninguna potencia del mundo llegó a tal condición sin proteger el trabajo nacional y explotar intensamente sus recursos naturales, para luego sumarle valor agregado.

Los tiempos apremian, la República está en riesgo. Permítame la impertinencia de un consejo, hable pronto, fuerte y con el corazón en la mano, diga este último mensaje: reclámele a los tres poderes del Estado un sacrificio de un año de austeridad, que voluntariamente rebajen sus sueldos los ministros, secretarios de Estado y subsecretarios, gobernadores y funcionarios provinciales, asimismo los señores magistrados y secretarios (incluida, claro está, nuestra oportunista Corte de Justicia), que rebajen sus dietas los senadores y diputados, nacionales y provinciales, así como los intendentes municipales y sus respectivos Concejos Deliberantes. ¡Ellos tienen el deber de ser parte de la solución!

Usted tiene autoridad moral para reclamarlo, toda vez que dona la integridad de su sueldo.

He sido crítico y lo seré siempre que lo crea oportuno en beneficio de mi Nación, pero sigo confiando en Usted y en la transparencia de su accionar. Quiero creer que usted ganará estas elecciones cruciales para el destino de la Nación. Quiero creer que los sectores lúcidos de nuestro pueblo no cometerán suicidio.

Mis raíces políticas provienen del radicalismo, aunque me alejé siguiendo a Arturo Frondizi. Muchas veces escuché a gente criticar a Don Hipólito Yrigoyen, tratando al viejo líder de improvisado, aludiendo que su programa electoral fue la Constitución Nacional.

Permítame hacer presente uno de los más importantes tramos de ese fantástico programa, el Inciso 18 del Capítulo 4to. de nuestra Carta Magna: sancionada en 1853 y respetado en todas sus reformas posteriores: “Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo”.

¿No es eso industrialismo nacional, no es desarrollo? Cumplamos entonces con el mandato de nuestra Constitución.

Que la Divina Providencia nos ilumine.