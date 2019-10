https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 24.10.2019 - Última actualización - 11:19

Miguel Ramírez Un DT poco cordial

Nos habían adelantado que no es un hombre propenso a dar entrevistas individuales. Pero la situación se planteaba para que así fuera. Conferencia de prensa post-partido y el primero en llegar es Miguel Ramírez, el español que Michel Deller, dueño de Independiente del Valle, fue a buscar a España para traerlo a dirigir a su club. El encargado de moderar, en una sala con alrededor de 25 periodistas, pregunta quién quería hacerle preguntas a Ramírez. Sólo 3 levantamos la mano. La última fue la del enviado de El Litoral:

-El Independiente del Valle que vimos hoy, ¿es el de siempre o fue un paso atrás futbolístico?

-Contra este tipo de rivales, si se adelantan ellos en el marcador tenemos problemas. Se tiran al suelo, no dan balones para sacar, el árbitro no castiga, no hay juego limpio y eso nos perjudica a nosotros, que queremos jugar .

Y la situación, allí, en la sala, con gran mayoría de periodistas que querían a Dillon (el técnico de Olmedo) y no a Ramírez, se hacía insostenible para seguir preguntando y meternos en lo que importa: la final de la Sudamericana. ¿Cuántas preguntas más podía hacer un solo periodista en un ridículo “mano a mano” cuando se trata de una conferencia?. Muy poquitas, casi ninguna.

Cuando El Litoral quiso tener el testimonio directo del técnico, ya fuera del ámbito de la conferencia, recibió la negativa. “Sólo hablo en las ruedas de prensa”, dijo con cierto tono de malhumor.

No sólo fue eso: cuando este periodista comenzó a hacerle la pregunta y le dijo que venía de Santa Fe, delante de toda la prensa ecuatoriana, hizo una cara de extrañeza muy evidente… Se tendrá que acostumbrar: verá a muchos en Asunción del Paraguay, donde esperamos que el trato con la prensa resulte un poco más cordial.