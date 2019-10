Robo y destrozos en la vecinal de Guadalupe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 24.10.2019 - Última actualización - 13:52

13:49

Los intrusos también provocaron daños en el Centro de Salud que funciona en el lugar

Durante la madrugada del jueves autores ignorados entraron a la vecinal Central Guadalupe (ubicada en Javier de la Rosa al 1000) donde provocaron daños y robaron algunos elementos. En su incursión también atacaron el Centro de Salud que funciona en el lugar.

“Hoy a las 6 de la mañana un vecino me avisó que las puertas de la institución estaban abiertas. ‘Me parece que entraron a robar’, fue el mensaje y de inmediato me vine para acá, comentó Alejandro Vera, vicepresidente de la institución, en diálogo con El Litoral.





“Cuando llego veo que la puerta estaba ‘barreteada’. Empiezo a revisar y me doy cuenta que se habían llevado una pila de sillas y otra la habían dejado lista como para cargar. Se ve que no les dio el tiempo”, agregó.

Foto: Gentileza.





En cuanto a los daños, el vecinalista narró que “entraron a todos los salones de la vecinal. Rompieron todos los candados pero se ve que no encontraron nada chico como para llevarse. Solo sacaron unos implementos de los chicos que practican pesas.





También por un ventiluz lindero ingresaron al Centro de Salud, y se metieron en la parte de farmacia. Ahí se llevaron una CPU además de algunos medicamentos y provocaron un gran desorden”.

Foto: Gentileza.





Impunidad







Más adelante Vera indicó que “lo que llama la atención es que hayan roto la puerta y salgan con total impunidad con todas las sillas a la calle. No creo que se hayan llevado las cosas a pie. Deben haber tenido algún vehículo para cargar.





“Hay una cámara de seguridad en la esquina de Javier de la Rosa y Gral Paz y la policía nos dijo que va a observar las imágenes a ver si dan con los delincuentes”.





Por último mencionó que “vamos a tratar de reforzar las puertas, otra no nos queda. La vecinal durante la noche queda vacía y no hay personal que quede cuidando. Hay que afrontar lo que pasó y seguir para adelante”, cerró.