Jueves 24.10.2019

En los próximos días será remitido a la Legislatura Al Proyecto de Presupuesto 2020 lo enviará Lifschitz

El gobierno de Miguel Lifschitz enviará a la Legislatura en los próximos días el proyecto de Presupuesto de 2020, ante la falta de una respuesta positiva al pedido de prórroga que se había formulado, con el objeto de dejar esa determinación en manos de la gestión de Omar Perotti.



Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Pablo Farías, al cabo de la reunión de dirigentes del Frente Progresista desarrollada en la mañana de este jueves en nuestra ciudad. El encuentro fue encabezado por el gobernador Miguel Lifschitz y participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti; el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro; los intendentes electos Emilio Jatón (Santa Fe) y Pablo Javkin (Rosario), los diputados Joaquín Blanco, Ariel Bermúdez, Gabriel Real, el vicegobernador Carlos Fascendini y los senadores Felipe Michlig y Lisandro Enrico, entre otros.



En diálogo con la prensa, Farías minimizó la avanzada reformista en Diputados y dijo que no fue tema de la reunión. A la vez que aclaró que “ninguno de los legisladores que estuvieron acá firmó ningún pedido”.



En cuanto a la postura del gobierno provincial, recordó que “nosotros siempre fuimos reformistas y lo vamos a seguir sosteniendo. Lo que nos extraña sobremanera es el momento, la coyuntura, y sobre todo el método. Nosotros cuando planteamos la reforma de la Constitución lo hicimos convocando a las fuerzas políticas, a la ciudadanía, a las entidades, discutiendo las condiciones en que se daría. Ahora no vemos que esto se esté planteando. Ni siquiera sabemos qué piensa el gobernador electo, nadie como gobierno nos hizo un planteo, nos propuso hablar de este tema. De manera que es muy raro. Sí sabemos que hay un poroteo de votos, de firmas, no sé de qué se trata; pero la verdad es que no estamos viendo esto con preocupación”.



En cuanto al posicionamiento de dirigentes del oficialismo que adelantaron su voto por la fórmula Fernández-Fernández -a pesar de la adhesión del socialismo a Lavagna-Urtubey-, consideró que “a esto lo manejamos creo que bastante bien dentro del Frente Progresista. No es la primera vez que distintos integrantes del Frente toman caminos diferentes con respecto a las opciones nacionales. Y en particular lo que se estuvo conociendo en los últimos días nosotros ya lo sabíamos, ya había sido comentado internamente, no hay cuestionamientos y no hubo sorpresas”.



Sobre el encuentro en sí, y la presencia de los intendentes electos, lo cifró en la “necesidad de abordar temas que van a ser recurrentes e importantes de las dos ciudades principales de la provincia, cuyas administraciones van a seguir en manos del Frente Progresista, y en un contexto en que la provincia va a estar gobernada por otro signo político. Esto amerita un trabajo coordinado, que se definió por unanimidad y es el funcionamiento que vamos a tener de aquí en adelante”.