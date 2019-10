https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Coldplay sigue anticipando su nuevo álbum con una campaña promocional para nada convencional para los tiempos que corren, cuando la tendencia apunta cada vez más a utilizar los medios digitales como espacio único a tales efectos.

Esperado Se conocieron "Orphans" y "Arabesque", dos nuevos temas de Coldplay

Después de haber sorprendido con el anuncio del lanzamiento de su nuevo álbum a través de cartas enviadas por correo a sus fans, Coldplay redobló la apuesta a un nuevo viejo formato de comunicación al anunciar el reperorio de su próximo trabajo mediante la publicación de un aviso clasificado en la edición impresa de diarios de todo el mundo, incluido Clarín.

El pequeño aviso, diseñado con el formato de los ya casi inexistentes anuncios "sociales" contiene el listado de las canciones que forman parte de de su nuevo álbum, el doble Everyday Life, cuyo lanzamiento está programado para el 22 de noviembre.

Así, se pudo saber que se trata de dos discos, denominados Sunrise y Sunset, cada uno de los cuales incluye ocho tracks, con títulos como Church, Trouble in Town, Broken, Daddy, WOTW/POTP, Arabesque y When I Need a Friend en el primero.

En tanto, la segunda parte abre con Guns, para luego seguir con Orphans, Ekó, Cry Cry Cry, Old Friends, Champion of the World y Everyday Life, que es precisamente la canción que da título a todo el trabajo.

La banda ha confirmado en Twitter la autenticidad del anuncio, con el guitarrista Jonny Buckland apuntando que trabajó brevemente en uno de los periódicos en los que salió publicado. "Una vez tuve un trabajo de vacaciones en el Daily Post, colocando fotos de casas a la venta", escribió, como para despejar dudas.

Otros anuncios con el repertorio del disco han aparecido también en diarios como Express and Echo (Exeter, Reino Unido), The Age (Melbourne), Sin Chew Daily (periódico en chino) y Le Monde (Francia). Y en la Argentina, Clarín fue uno de los elegidos por la banda para adelantar los detalles de su próximo lanzamiento.

Everyday Life será el octavo álbum del grupo inglés y sigue a A Head Full of Dreams (2015). Dos de sus temas serán desvelados durante este jueves, a partir de las 14.30 de la Argentina, en el programa de Annie Mac en bbc.co.uk/radio1, donde además será emitida una entrevista a Chris Martin.

El cantante será una de las voces que se sumarán a la gira Gracias totales, que con Charly Alberti y Zeta Bosio como anfitriones de lujo, tributará a la música de Soda Stereo.

Aquí los videos:

