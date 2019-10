Hugh Jackman volvió a interpretar a Wolverine y casi mata a un fan

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Como en sus viejos tiempos, Jackman volvió a rugir como el personaje más entrañable de los X-Men para un fan, que casi muere de alegría.

Hugh Jackman se encuentra en la gira de su espectáculo "The Man. The Music. The Show", y en la función realizada en México, un espectador estaba grabando con su celular cuando el actor se le acercó lo saludó y le estrechó varias veces la mano, momentos después tomó unas baquetas y simuló la icónica pose de Wolverine que muchas veces se le vio en las películas de los X-Men, del universo de héroes de Marvel.

Luego, Jackman tomó el teléfono de su fan y lo grabó a él saltando de la emoción por tener a Wolverine frente suyo.

La peculiar escena terminó con un abrazo entre ambos y con su fan visiblemente emocionado y entre lagrimas le agradeció el enorme gesto de ponerse una vez más en la piel de Logan.

