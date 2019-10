https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El candidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, pidió hoy a la gente que el domingo vote "boleta completa" y aseguró que con su compañera de fórmula, la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, van a "poner de pie a la Argentina, como hace falta".



En Mar del Plata Cierre de campaña: Fernández pidió votar "boleta completa"

Fernández destacó la "alegría" de haberse reencontrado con la ex mandataria, y agradeció "la confianza" por haberle ofrecido la candidatura presidencial: "Sabemos lo que hay que hacer para que la Argentina se ponga de pie. Demostremos que el mejor equipo de la Argentina es este".

En un escenario montado sobre La Rambla de Mar del Plata, el ex jefe de gabinete y la ex presidenta cerraron la campaña del FdT, acompañados por los candidatos a gobernador y vice bonaerenses, Axel Kicillof y Verónica Magario, respectivante, y la diputada nacional y postulante a intendenta de General Pueyrredón Fernanda Raverta.





Ante miles de personas que se concentraron desde el mediodía soleado en el tradicional paseo costero, Fernández criticó a los intendentes del oficialismo que "ahora dicen 'corten boleta y vótenme a mí'", y pidió a los electores: "El domingo, en Buenos Aires, en cada municipio y en Mar del Plata, boleta completa y adentro. Vamos a hacerlo!".





El candidato criticó al gobierno nacional y aseguró que "han sido cuatro años de sinsabores". Y denunció que la administración de Mauricio Macri "no tuvo ningún empacho en llenar los bolsillos de los bancos, mientras toda la Argentina se empobrecía".





"Hemos visto cerrar 43 pequeñas y medianas empresas por día, perder el trabajo a cientos de miles de argentinos, caer economías regionales", enumeró nuevamente, y llamó a "dar vuelta una página oprobiosa que empezó a escribirse el 10 de diciembre de 2015".

Vamos a preguntarle a cada argentino si quiere ir al mismo lugar al que queremos ir nosotros.



Y si quieren una Argentina justa, solidaria, con trabajo, con educación pública, con salud pública, abracémoslos, sumémoslos y hagamos la Argentina que todos nos merecemos. pic.twitter.com/AtxNIB2oAF — Alberto Fernández (@alferdez) October 25, 2019

Fernández aseguró que si es elegido, desde el primer día se ocupará "de sacar del lugar en el que han quedado los 5 millones de pobres que Macri ha dejado".

Además, como en otras ocasiones, evocó al ex presidente radical Raúl Alfonsín. Habló de aplicar "la ética de la solidaridad, y a aquel que se cayó al pozo, solidariamente vamos tenderle la mano para que vuelva a la sociedad con nosotros".





Previamente, la ex presidenta resaltó que Fernández "fue el jefe de Gabinete del proyecto político que en 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos, que reestructuró la deuda externa produciendo la quita más importante". Y afirmó que en los gobiernos justicialistas "siempre pagamos las deudas que otros contrajeron".





"Esto no es solo un cierre de campaña con candidatos que vienen a decir cualquier cosa con tal de que los voten. Tenemos convicciones, pensamos que la Patria no es una construcción simbólica. Creemos en el rol del Estado como igualador de la sociedad. No estamos cerrando una campaña electoral: estamos cerrando un ciclo histórico", afirmó Cristina Fernández.





Y en esa línea pidió que "nunca más la Patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo, nunca más estas políticas", a lo cual respondía "nunca más, nunca más!".





Kicilloff, en tanto, afirmó que "el problema no es 'sí se puede' o 'no se puede', como vocifera el presidente: el problema es que 'no se debe' desde un gobierno meterle la mano en el bolsillo a los jubilados".





"No se debe desde un Gobierno sacarle la comida a los que más problemas tienen. No se debe gobernar con mentiras", abundó.





El candidato a gobernador recibió el respaldo de la fórmula presidencial del FdT. Alberto Fernández dijo que Kicillof es "lo mejor de la dirigencia política, un hombre honesto y preparado, que se puede hacer cargo de la provincia de Buenos Aires".





El candidato presidencial elogió también a Raverta y la definió como "lo mejor de nuestra juventud política, para hacerse cargo de lo que hace falta" en Mar del Plata.

En el acto estuvieron también, entre otros dirigentes, los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Catamarca, Lucía Corpacci, y los gobernadores electos Omar Perotti, de Santa Fe, y Sergio Ziliotto, de La Pampa.

Con información de Télam