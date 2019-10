https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Rosario Independiente y Lanús se ven las caras por Copa Argentina

Independiente buscará un triunfo que le permita cambiar la racha cuando se enfrente al difícil Lanús que intentará seguir por la senda de la victoria, en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.



El encuentro se jugará a partir de las 17.10 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa (Newell s), será controlado por el árbitro Néstor Pitana, irá televisado por la señal deportiva de cable TyC Sports y el ganador se medirá ante Central Córdoba de Santiago del Estero.



El antecedente inmediato de enfrentamiento entre ambos equipos es el 2 a 2 del domingo 15 de septiembre por la sexta fecha de la Superliga, partido que el elenco de Avellaneda ganaba por 2 a 0 y Lanús se lo empató en el segundo tiempo.



Independiente viene de sufrir dos derrotas seguidas en la Superliga, la última como local ante Argentinos Juniors por 1 a 0 y se clasificó por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Copa Argentina, tras derrotar por 1 a 0 a Defensa y Justicia en la fase anterior.



El elenco de Avellaneda viene teniendo una campaña irregular y, si bien el técnico Sebastián Beccacece ya no tiene el consenso de la mayoría de los simpatizantes, los dirigentes aseguran que no peligra su continuidad al mando del plantel.



En cuanto al equipo, Gastón Togni tiene chances de regresar a la titularidad y estaría en el mediocampo junto con Silvio Romero y Domingo Blanco mientras que otro que volvería al once inicial sería Nicolás Domingo.



El ingreso del ex River no está confirmado ya que jugaría en caso de que no pueda estar Lucas Romero, quien-padece un edema en el aductor de la pierna izquierda, mientras que Juan Sánchez Miño y Gastón Silva pelean por el lugar de lateral izquierdo de la defensa.

Zubeldía no hará cambios

Lanús viene de vencer a Talleres en Córdoba por 4 a 2 y es escolta de Boca y Argentinos Juniors en la Superliga mientras que en la fase anterior de la Copa Argentina eliminó a Argentinos Juniors al ganarle por 4 a 1.



El entrenador Luis Zubeldía confirmó que el delantero Lautaro Acosta no será de la partida debido a que no está en óptimas condiciones para jugar y seguirá Alexander Bernabei en el elenco titular.



Acosta había sufrido un arrancamiento (un poco más grave que un desgarro) en el aductor de la pierna derecha en el encuentro frente a Rosario Central y no estuvo presente en el partido del sábado pasado ante Talleres en la provincia de Córdoba.



Con este panorama, el técnico no realizará variantes y pondrá a los mismos once que comenzaron disputando el encuentro ante el conjunto cordobés.

