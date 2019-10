https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 25.10.2019 - Última actualización - 10:04

9:56

Tribuna de economía (por Diana Mondino) Causas y solución para la recesión Argentina Argentina está en recesión y todos los candidatos prometen crecimiento. Para lograrlo es indispensable un buen diagnóstico para salir de la triste situación actual.

Por Diana Mondino (*)



Argentina está en recesión y todos los candidatos prometen crecimiento. Para lograrlo es indispensable un buen diagnóstico para salir de la triste situación actual. Sintetizo el diagnóstico en cuatro grandes temas. Sé que es una explicación simplificada, y faltan mil razones adicionales.

Estamos en recesión porque estamos en un imprescindible proceso de reducción del déficit fiscal. No hay dinero para pagar el déficit, ya que es imposible tomar más deuda y si se emite dinero, la inflación sería sorprendente. Por ello, sí o sí, sea quien sea que gane, el déficit deberá reducirse.

La gran pregunta es ¿cómo? Es difícil creer que los impuestos puedan aumentar, y no sólo por la elevada carga que ya soportamos. Para crecer es imprescindible que las empresas tengan ganancias para que puedan invertir: ¡son las únicas que pueden generar crecimiento y empleo! El Estado puede, con suerte, generar las condiciones para que así sea proveyendo los servicios básicos necesarios (seguridad y justicia, salud y educación, etc.), pero por sí mismo no genera crecimiento. Dicho sea de paso: es una falacia hablar de aumentar el consumo porque no están los recursos para lograrlo. ¿Quién aportaría el dinero para que así fuera?

Si no se pueden subir impuestos, la única forma de reducir el déficit es reducir el gasto público lo suficiente tanto para evitar el déficit como para permitir una razonable actividad del sector privado. Podremos así respirar aliviados y habrá desaparecido este importante factor de recesión. Sin embargo, es inexorable que reducir el gasto sea conflictivo.

Tenemos recesión por un bienvenido proceso de “limpieza” en las contrataciones públicas. Al Mani Pulite, o Lava Jato se suman “los Cuadernos”. Esto paraliza gran cantidad de actividades, ya que es necesario replantear los procesos de contratación y las empresas tienen que abocarse a su -difícil- defensa. Asimismo el sistema financiero rechaza dar crédito a empresas que están o puedan llegar a estar sospechadas y sin crédito no se pueden realizar grandes obras o siquiera mantener la situación previa. Por esas y otras razones se detienen o demoran muchísimas actividades. Sí, ya sé querido lector: parece que la lentitud de la justicia prolongará esta agonía (ya sea de largos procesos o de corrupción continuada).

Tenemos recesión por una imprescindible lucha con la droga. No puedo cuantificarlo, pero pensemos que una sustancial parte de la economía está en negro, o dicho más elegantemente, fuera de los radares tributarios. Parte de esa economía se debe a la droga. Parte de esa droga está siendo confiscada y destruida. Parte de quienes se dedicaban a esta actividad tienen dificultades para seguir operando, parte de los medios que utilizaban para blanquear sus fondos están bajo sospecha y ya no pueden ser utilizados. Destaco que ninguno de estos efectos es total, pero está claro que el efecto sobre el PBI es enorme. Ponga el lector el número que le parezca: el x% del PBI es economía negra, el x% se debe a la droga, se confisca el x% de esa droga... y verá que el número es impresionante. Esperemos que esta política de atacar el tráfico de droga continúe y me parece demencial que la economía se “reflote” a costa de la vida de nuestros jóvenes.

Tenemos recesión porque hay una política monetaria para combatir la inflación en base a no aumentar la base monetaria, a costa de una tasa de interés elevadísima. Esto hace muy difícil a las empresas financiar su capital de trabajo y afrontar los pagos a sus proveedores, mucho menos pensar en invertir. En sí misma la elevada inflación suele ser recesiva, y -como mínimo- afecta muchísimo a quienes menos ingresos tienen. Aunque el método de lucha contra la inflación no me parece apropiado, hay un pobre consuelo: cualquier método de lucha contra la inflación es recesivo. Lástima que hemos escogido uno de los peores.

Seguramente hay más causas, pero estas cuatro ya son suficientes para explicar nuestra recesión y porqué creo que continuará. Son el fruto de decisiones que podemos o no compartir. Puedo agregar otras razones no-políticas: la inundación 2016 y sequía 2018, o los precios internacionales de nuestros productos, o la situación internacional. Por supuesto los desacertados comentarios sobre defaultear la deuda nos han llevado a, justamente, estar cerca de tener que hacerlo. Nadie le presta a quien dice que no va a pagar. Sin financiación es imposible crecer.

Si la lucha contra el déficit, la corrupción, la droga y la inflación tienen estos efectos, tiemblo cuando escucho voces -algunas de encumbrados políticos- sugiriendo políticas que implican dejar de pelear contra estos malditos cuatro jinetes del apocalipsis. Honestamente, creo que no nos gustaría vivir en un país que está dispuesto a convivir con esos problemas con tal de seguir gastando. Por ello, y lamentablemente, creo que esta recesión es inevitable hasta tanto se “purifiquen” suficientemente sus causas.

¿Cómo pudieran atenuarse simultáneamente estos cuatro problemas? La solución más simple está a la vista: exportando. Las exportaciones son transacciones entre particulares, por lo que no hay razones para que haya corrupción, o mejor dicho, puede haberlo dentro de las empresas y sus clientes externos, pero no nos afectan al resto de los ciudadanos. Las exportaciones exigen un salto en productividad para poder ser mejores y más baratos que otros proveedores. Se necesita personal cada vez más capacitado y se genera empleo no sólo en el sector exportador propiamente dicho sino en muchísimos sectores asociados: profesores de idioma, productores de envases, expertos en informática, jardineros y limpiavidrios para las fábricas. Si hay empleo y actividad puede ser que los jóvenes encuentren más atractiva su escuela, utilicen mejor su tiempo y -a sé que es un planteo ingenuo- tal vez no se inclinen tanto hacia la droga.

La exportación genera divisas, muy necesarias para mantener un nivel de importaciones indispensable para desarrollar muchas actividades y pagar las deudas soberanas y provinciales. Si hay escasez de divisas su precio sube, con lo cual no sólo se hace más difícil afrontar las deudas sino que ya sabemos que tiene un efecto importante en la inflación. De nada sirve tener política antiinflacionaria si luego -por falta de divisas- salta el precio del dólar.

Asimismo, las exportaciones pueden crecer notablemente generando recursos impositivos que contribuyan a cerrar el déficit fiscal. Las exportaciones orientan hacia dónde debe dirigirse el gasto público, concentrándolo en obras de infraestructura física y social y hacer bien sólo lo que es necesario.

Como no tenemos conciencia ni consenso sobre las razones de la recesión, hay muchas voces en campaña que sugieren cambios en las políticas, sin decir cuáles ni cómo. Es el juego de la política y en épocas de elecciones es esperable. Por ello hay gran incertidumbre y Argentina no es atractiva para inversiones.

Como ciudadana espero que estas cuatro políticas continúen. Sé que la recesión es extremadamente cruel, pero evitarla sería solamente un paliativo de muy corto plazo si no combatimos de raíz sus orígenes y el esfuerzo habrá sido en vano. Fomentemos las exportaciones para tener un país sin déficit, corrupción, droga ni inflación.

Si la lucha contra el déficit, la corrupción, la droga y la inflación tienen estos efectos, tiemblo cuando escucho voces sugiriendo políticas que implican dejar de pelear contra estos malditos cuatro jinetes del apocalipsis. Creo que no nos gustaría vivir en un país que está dispuesto a convivir con esos problemas para seguir gastando.

La solución más simple está a la vista: exportar. Las exportaciones pueden crecer notablemente generando recursos impositivos que contribuyan a cerrar el déficit fiscal. Las exportaciones orientan hacia dónde debe dirigirse el gasto público, concentrándolo en obras de infraestructura física y social y hacer bien sólo lo necesario.

Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.

(*) Economista Universidad CEMA