CRAI, tras su segundo título nacional

Recibe a Palermo Bajo de Córdoba, en la definición de la Reclasificación del certamen organizado por la Unión Argentina de Rugby.

Este sábado a las 15.30, CRAI recibirá a Palermo Bajo de Córdoba, con el referato de Juan Pablo Federico (URBA), en el partido que determinará la culminación del Torneo del Interior 2019, que organizado por la Unión Argentina de Rugby, se puso en marcha el sábado 10 de agosto pasado, con la participación de 32 equipos de los más disímiles puntos del país.

Para acceder a la posibilidad de conseguir su segundo título nacional, la institución santafesina cumplimentó una destacadísica campaña, que en la fase inicial del Interior B, incluyó solo una derrota: en Córdoba, ante La Tablada, por 36 a 26, en el inicio de la instancia clasificatoria.

Después llegaría una sucesión de victorias: ante Huirapuca, por 39 a 37 (en Concepción) y 35 a 31 (en nuestro medio); ante Montevideo Cricket Club, por 53 a 15 y 33 a 5 (como local y visitante, respectivamente); y ante La Tablada, por 33 a 12, completando la ronda inicial.

De este modo, el plantel conducido por el staff que comandan Alejandro Capobianco y Federico Fernández, accedieron a la Reclasificación, en la participaron los mejores equipos del Interior B y los más rezagados del Interior A.

En octavos de final, CRAI venció como local a Los Tordos de Mendoza (subcampeón de Cuyo), por 35 a 27. Luego, en cuartos de final, superó como visitante al poderoso Universitario de Tucumán (campeón del Regional del NOA), por 27 a 18.

Finalmente, en semifinales, CRAI prevaleció ante CURNE, por 32 a 21 en Resistencia; mientras que Palermo Bajo hizo lo propio con Trébol de Paysandú, en Córdoba, por 38 a 12.

Tras una semana de trabajo adecuado a la altura de la temporada en la que nos encontramos, los entrenadores santafesinos determinaron el siguiente plantel para la final de este sábado.

CRAI alistará a: Facundo Garibay, Santiago Amsler y Joaquín Lerche; José Dogliani (capitán) y Joaquín Schierano; Emanuel Piermarini, José Galvez y Tobías Ledesma; Alejandro Molinas (h) y Francisco Alberto; Lautaro Montini, Matías Peon, Juan Ignacio Arregui, Franco Radín y Tomás Grenón.

Suplentes: Luciano Simino, Joaquín Beron, Pablo Ferreyra, Santiago Carreras, Ignacio Giombi, Juan Ignacio Baialardo, Valentín Colli y Lucas Ordano.

Por último, vale recordar que la UAR aún no se expidió sobre José Canuto y Gonzalo Colli, quienes fueron expulsados ante Universitario de Tucumán, por lo que no pueden ser tenidos en cuenta. En el caso del tercera línea, igual no hubiese podido jugar, ya que está lesionado.



3 jugadores actuales de CRAI formaron parte del plantel campeón del TDI 2011, por lo cual podrán sumar su segundo título nacional: Facundo Garibay, Emanuel Piermarini e Ignacio Giombi.

El Nacional de Clubes

En lo que respecta al Torneo Nacional de Clubes 2019, este sábado cerrará su instancia clasificatoria, con la disputa de la tercera jornada, de acuerdo al siguiente detalle.

San Isidro Club recibirá a Duendes (Santiago Altobelli), Natación & Gimnasia de Tucumán a CASI (Juan Manuel Martínez), San Luis a Los Tarcos de Tucumán (Juan Pablo Spirandelli) y Belgrano Athletic a Uru Cure de Río Cuarto (Claudio Antonio).

Tucumán Rugby Club a CUBA (Esteban Filipanics), Regatas Bella Vista a Jockey Club de Rosario (Pablo Casellas), Marista de Mendoza a Hindú Club (Emilio Traverso) y Alumni a Jockey Club de Córdoba (Mauricio Escalante).

Tucumán Lawn Tennis a La Plata Rugby Club (Sebastián Gijon), GER a Pucará (Matías Ortíz de Rosas), Newman a Mar del Plata Club (Agustín Monje) y Córdoba Athletic a Atlético del Rosario (Matías Pascual).