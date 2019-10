https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 25.10.2019 - Última actualización - 11:07

11:00

El Perrodista Humor: Marty Mc Fly pasó por Santa Fe Ayer por la noche, aterrizó -en Plaza España- el DeLorean que viaja por el tiempo y fue creado por el científico Emmet Brown.

Ayer por la noche, aterrizó -en Plaza España- el DeLorean que viaja por el tiempo y fue creado por el científico Emmet Brown. Al volante se encontraba Marty Mc Fly quien venía del 2024 a prevenirnos sobre las dificultades que afrontaremos a corto plazo en Argentina. Mc Fly -al ser interrogado por nuestro diario- enfatizó: “si siguen así (¡metiendo la pata a la hora de votar!) a ustedes les espera y desespera un futuro negro... es decir, un futurro...”.

Vino del más allá

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

Grande fue la sorpresa de una familia de barrio Los Hornos que destapó un vino tinto mendocino y empezó a oír un llanto o canto folklórico salir del interior. Como esa voz de “ultratumba” no se acallaba e impedía beber con calma, contrataron a una parasicóloga. Después de indagar, la médium concluyó que no había que temer nada maléfico, el vino representaba la reencarnación de Horacio Guarany que había solicitado a sus deudos: “si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza... que en vino habré de volver... he de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros... si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena en la lágrima morena... que mi sangre y mis cenizas vuelvan camino del vino.”

Bolucop: policía tecnológica.

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

Llega a la ciudad el policía-robot más avanzado de todos los tiempos: ¡Bolu-cop! Fue diseñado y construido por los técnicos mecánicos egresados de la escuela Pizarro y Belgrano que lo armaron con la carrocería de un Falcón, el chasis de un Rastrojero, el tambor de un seca-ropas y la bocha de una heladera. Bolu-cop tiene una mirada láser para hacer la vista gorda; viene con posnet para blanquear colaboraciones ocasionales; posee barriga porronera anti-balas; cuenta con sifón de soda antidisturbios; prepara asados en la propia comisaría o -durante un patrullaje- con un sistema de parrillero instalado debajo de las axilas. Mañana, si juntan la plata para cargarle el tanque de nafta, un prototipo será presentado en sociedad por el Ministro Bullaro.

Pintan rayas a las vacas para espantar moscas

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

Los científicos confirman que pintar rayas de cebra en las reses reduce el daño que ocasionan las picaduras de tábanos. Lo que los investigadores no han calculado es la crisis identitaria que provocan en el ganado vacuno. Por ejemplo, en el último año, se ha quintuplicado la asistencia al consultorio psicológico de vacas y toros por crisis de pareja: ¡Los toros acusan a sus hembras de ser unas “yeguas” con ellos! ¡Las vacas exigen que sus machos sean unos “potros”! El problema más grave: se teme que las vaquillas rayadas provoquen un rebrote del “mal de la vaca loca.”

Jornada insalubre en microcentro

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

Un grupo de desocupados cortó calle San Martín al 3500 y el 107 tuvo que socorrer al “Padre de la Patria” para suturarle las heridas provocadas por los manifestantes. A su vez, personal de Defensa Civil realizó nebulizaciones a San Jerónimo (al 2600) que se encontraba sumamente congestionada. Por su parte, Alcohólicos Anónimos asistió a Rivadavia (al 3300) que se veía afectada por un embotellamiento. A media mañana, un reconocido gastroenterólogo de la ciudad suministró laxantes a Urquiza que padecía tránsito lento. Finalmente, en hora pico, una cuadrilla municipal, agentes de tránsito y un equipo de cirugía cardiovascular desobstruyó una arteria tapada en inmediaciones del Palacio Municipal.

Martín Duarte | El Litoral