Elecciones de cara a la crisis económica con tensión social

Las demandas en la calle -de vecinos próximos o en ciudades lejanas- exhiben la insatisfacción ante lo que la gente percibe como derecho. ¿Pueden las urnas argentinas encauzar las demandas y evitar protestas traumáticas en el país?

El último informe del Ieral (Fundación Mediterránea) advierte que sin financiamiento para el sector público en 2020, la necesidad de emisión podría llegar hasta el 80% de la base monetaria. Dicho de otra manera, al próximo presidente le faltará tanta plata que deberá, al mismo tiempo, negociar el reperfilamiento de deuda (con o sin quita, pero a más plazo) y ajustar el gasto público. O imprimir pesos para dejar que la inflación desmejore la pauperizada capacidad de compra de los bolsillos argentinos.





Los votos dirán quién tiene el comando y -sea quien fuere, este domingo o en segunda vuelta- el presidente deberá asumir los hechos. A Mauricio Macri le faltaban 30 mil millones de dólares por año para tapar el agujero que heredó; la cuenta aún no está clara pero no será mucho mejor en el próximo turno, por efecto de la deuda que no apalancó el crecimiento y agravó el cuadro.





La Argentina suele mirarse el ombligo como si no dependiera del mundo. El viento de cola que malgastó Néstor no sustentó a Cristina ni favorecerá al próximo presidente. El país necesita dólares en un mercado global que depreció el valor de lo que Argentina vende; los dólares “genuinos” son decisivos para financiar a 9 millones de ciudadanos que -por sueldo, jubilación o asistencia- viven del Estado en una economía 40 % informal. Para eso y para pagar la deuda.





El próximo año será duro. ¿Sucederá con tolerancia social o con trauma al estilo chileno? El ejemplo trasandino es apenas uno en un mundo que protesta en la calle (Líbano, Haití, Barcelona, Hong Kong) y desafía a los gobernantes. El país trasandino achicó a la mitad su pobreza pero la sociedad entiende -en justa causa- que hay margen para mejorar su posición relativa, en un escenario que no distribuye bien sus recursos.







Romper la propia casa empeora el escenario. En la Argentina, las esperanzas electorales abren un margen de expectativa ante la frustración. Además hay una trama de contención social que el macrismo sostuvo como ningún otro gobierno en la historia del país, incluso a pedido del Papa Francisco. También hay un trotskismo prebendario, que financia con los impuestos de la clase media y las Pymes su campaña por un cambio de régimen.







Pero aun bien invertido, el recurso asistencialista a mediano y largo plazo sólo agrava las cosas. Y todavía se paga con las virtudes heredadas de la Argentina del Centenario (ese país conservador...) actualizado por siembra directa, más la promesa de Vaca Muerta y energías alternativas que requieren un mercado que no se maneja con pesos.





La industria Pyme es una querencia redistributiva necesaria, pero desafiada menos por las importaciones que por la aceleración tecnológica que las volverá inútiles si no se convierten. En el mundo, Donald Trump le hace la guerra a China, porque quiere recuperar fábricas en su país, pero no para que haya trabajo en Estados Unidos sino porque los robots ya pueden producir más barato que las factorías orientales con sueldos baratos.







Irán asomando en la atribulada Bolivia, Rusia escondida en las investiduras bolivarianas para quedarse con los pozos de Venezuela, Cuba aprovechando el clima trasandino.





La inestabilidad es una vecina que acecha; la elección es apenas el dispositivo mecánico que la República ofrece a corto plazo. Y el desafío es enorme en los días que vienen.