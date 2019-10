Advierten sobre un aumento "desmedido" en institutos de formación docente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantidad de profesorados se incrementó 17,7% entre 2009 y 2018: pasó de 1.298 a 1.528. Alertan sobre la dificultad de consolidar la calidad en las carreras.

Entre 2009 y 2018 se crearon 230 institutos de formación docente en la Argentina: actualmente hay 1.528 unidades educativas en todo el país, según los datos del informe “Aumenta la oferta de formación docente en la Argentina”, del Observatorio Argentinos por la Educación.

La cifra representa un crecimiento del 17,7% en 10 años, y un promedio de 25,6 institutos nuevos por año. La oferta actual a nivel nacional se compone de 953 unidades educativas estatales (equivalentes al 62,4% del total) y 575 priva das. Entre 2009 y 2018 creció más el sector estatal (+26,6%) que el privado (+5,5%).

“La expansión del número de instituciones de formación de docentes en la Argentina es una tendencia de largo plazo que no ha respondido a ningún tipo de decisión centralizada o coordinada sostenida en el tiempo. De algún modo, fue la respuesta no planificada a la decisión de llevar la formación de maestros desde las Escuelas Normales hacia la educación superior no universitaria a fines de la década de 1960”, explica Mariano Palamidessi, doctor en Educación y profesor en las universidades Torcuato Di Tella y San Andrés.

Falta de compromiso

Los especialistas sostienen que una gran cantidad de estudiantes abandona los estudios en los primeros años. La decisión se sustenta en las fallas con las que llegan de la secundaria frente a la alta exigencia de la carrera. Además, las situaciones personales y familiares atenta sobre la permanencia de los alumnos que no pueden sostener la carga horaria que se demanda (este motivo se evidencia en la disparidad provincial).

“Lo que tenemos que hacer es un plan a 20 años que respete a la gente que trabaja en estas instituciones. Esto requiere el compromiso de la sociedad, de los políticos, de los empresarios, de todos lo que no nos animamos a decir en voz alta las cosas que todos sabemos”, dice Inés Aguerrondo, profesora de la Universidad Católica Argentina.

Algunas provincias multiplicaron sus profesorados durante la última década, dificultando la homogeneidad y calidad en la oferta. Foto: Captura del informe.

Gabriela Azar, directora del Departamento de Educación de la UCA, sostiene que “en su gran mayoría, los institutos manejan lógicas obsoletas de organización y gestión institucional, que no logran graduar en tiempo y forma, y que no avanzan en investigaciones serias que contribuyan a su mejora continua”.

Y agregó que “se requiere un profundo sinceramiento social que ponga en la mesa de concertación política, social, educativa, sindical los resultados actuales: los niveles de graduación, la calidad de la oferta, la equidad en el acceso al conocimiento, la retención, el aprendizaje óptimo de todos, la evaluación, autoevaluación y coevaluación, y la práctica docente en todos sus sentidos”.

Disparidad

De acuerdo al informe, las provincias con más excedente de profesores son aquellas que tienen menos dinamismo económico.

Las jurisdicciones donde más creció la oferta de formación docente en los últimos diez años son Chaco (+148,7%), Corrientes (+128,0%) y La Pampa (+63,6%). En ese período no varió la cantidad de institutos en Chubut y Río Negro. En el otro extremo se encuentran San Luis, Río Negro y Santa Cruz.

Mientras que Córdoba (-6,5%), La Rioja (-3,3%) y Tucumán (-1,9%) son las provincias que tuvieron una reducción en su oferta.