Beccacece adelantó que mañana se reunirá con Moyano

El técnico de Independiente, Sebastián Beccacece, refirió que mañana "evaluará" su futuro cuando se reúna con el presidente del club, Hugo Moyano, de donde surgirá si mantiene el apoyo de la dirigencia o si deberá dar un paso al costado luego de la eliminación de hoy de la Copa Argentina a manos de Lanús.

"Mañana voy a hablar con los dirigentes, con el presidente (Hugo Moyano), para saber qué sienten, qué piensan. Ahí se evaluará el futuro y después de eso hablaré", declaró Beccacece en rueda de prensa, después de estar encerrado en el vestuario, primero con los jugadores por un largo tiempo y luego con los integrantes de su cuerpo técnico.

De los principales directivos, solo fueron a Rosario -el partido se jugó en cancha de Newell's- el vicepresidente segundo Carlos Montagna y el secretario general Héctor Maldonado, con los que habló "solo algo del partido -dijo-, pero no podíamos hablar mucho porque estaban apesadumbrados por la eliminación de la Copa Argentina", señaló el por ahora entrenador de los "rojos".





"Teníamos muchas expectativas -agregó- para conseguir esta Copa, por lo que es la institución y porque abriría la puerta para jugar la próxima Libertadores", máxima competencia continental en la que Independiente no participará por segundo año consecutivo.





También admitió entender a los hinchas al expresar "que los resultados negativos es lógico que los pongan molestos y se manifiesten como lo hacen (silbidos e insultos)", y aceptó que es "el máximo responsable si el equipo no juega bien".





"En el fútbol hay que convertir los goles y que no te conviertan. Hoy, como en otros partidos, nosotros por diferentes situaciones no convertimos y en las pocas que nos generaron nos convirtieron", comentó el ex DT de Defensa y Justicia, que luego hizo referencia al polémico arbitraje de Néstor Pitana.





"Las fallas arbitrales vienen aconteciendo hace rato, con nosotros han sido muy marcadas, muy determinantes. Y eso hace que se nos haga todo más adverso. En un fútbol parejo, esto termina incidiendo como esta tarde, con un gol en offside y un penal que no nos cobraron", resaltó en la crítica el entrenador rosarino.





Informó que "mañana el plantel se entrena y se concentra esperando el partido con Unión", el que jugará Independiente por la undécima fecha de la Superliga, el miércoles próximo a las 19.10 en Santa Fe. Y reiteró que "durante el día de mañana habrá una reunión con el presidente para saber que determinación tomar", con lo que cerró la conferencia.





La sensación es que el DT ofrecerá su renuncia y solo dependerá de la decisión de Hugo Moyano y de su hijo Pablo (presidente y vice primero, respectivamente, los mayores responsables del fútbol profesional) de aceptarla o de seguir ofreciéndole su apoyo, a sabiendas que el máximo conductor del gremio de los camioneros siempre se jacta de "respetar los contratos de todos los técnicos".

