Sábado 26.10.2019

Con un amplio respaldo de los trabajadores Carlos Felice fue reelecto al frente de la UTTA

El secretario General de la Unión de Trabajadores del Turf y Afines (UTTA), el dirigente Carlos Felice, fue reelecto al frente del gremio y continuará en la conducción durante el periodo 2020-2024.

La reelección de Carlos Felice como líder de la UTTA se concretó en el marco de las elecciones nacionales del gremio, que se desarrollaron este martes en los distintos puntos del país.

El titular del sindicato encabezó la lista Azul y Blanca que recibió el 96,68 % de los votos emitidos en 27 seccionales de 12 provincias, con una participación del 75,89% de los electores, informó el gremio.

La votación se realizó en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San Luis, San Juan, Neuquén, Corrientes y Salta.

El proceso estuvo fiscalizado por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Producción y Trabajo.

Tras ser reelecto, Felice manifestó que en su próximo mandato apuntará a sostener “la lucha por visibilizar al trabajador, su dignificación y la necesidad de un empleo sustentable”.

Al respecto, el dirigente manifestó: “Hay una cuestión clave para nosotros, la dispersión geográfica es esencial. En el periodo que comienza vamos a concientizar que ese monopolio de la actividad que existe en la ciudad y la provincia de Buenos Aires es irreal. Tiene dos hipódromos fabulosos, los más importantes de Sudamérica, pero eso no representa el potencial que tiene la Argentina respecto de la generación y movilidad en todo el país como industria”.

“El caballo ha sido un protagonista relevante de la vida cultural, laboral, deportiva y recreativa desde tiempos inmemoriales. Y da lugar en la actualidad a una cadena de valores de las más complejas, alimentada por los más diversos oficios, disciplinas y profesiones técnicas y tecnológicas”, destacó Felice.

Al respecto, el secretario General manifestó: “En la Argentina, esa cadena de valores tiene una dimensión de la que habitualmente no se tiene conciencia, de la que los gobiernos no tienen la mínima idea. Tanto en términos de sectores, eslabones y proveedores que la componen. No hablamos solamente del turf, sino también del polo, del pato. Es el caballo deportivo”.

En declaraciones difundidas por la UTTA, Felice más adelante detalló sus consignas: “La primera es fortalecer la industria del caballo generando un espacio de intercambio y de propuestas con todos los sectores y actores que la componen. Otra, visibilizar la importancia del carácter federal de la industria del caballo argentino”.

En ese sentido, el reelecto secretario General mencionó además “generar una plataforma de promoción comercial para la internacionalización del caballo argentino y su industria. Y promover la difusión e incorporación en el ámbito local de las nuevas tendencias y las mejores prácticas internacionales. Vamos a luchar por una verdadera Ley del Turf cuyos ejes sean esos. No es la que quieren desde Buenos Aires para sostener los privilegios de siempre”.