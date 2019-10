Conociendo a los polinizadores de las quintas santafesinas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un trabajo en el Centro Operativo Angel Gallardo aspira a clasificar los insectos que realizan esta tarea indispensable para la producción de zapallito verde. Investigadores de INTA, CONICET y UNL aspiran a fomentar la preservación de la especies nativas y, llegado el caso, reproducirlas artificialmente.

Juan Manuel Fernández | jmfernandez@ellitoral.com

Conocer con precisión cuales son los insectos polinizadores y cuánto inciden en la producción hortícola del cinturón verde santafesino es el objetivo general que se planteó un equipo de investigadores de INTA, UNL y CONICET en un estudio que desarrollan actualmente en el Centro Operativo de Angel Gallardo.

A partir de la caracterización de la especies útiles, los pasos siguientes incluyen evaluarlas de manera individual para comprender qué aporte hace cada una a la productividad, fomentar su conservación en los establecimientos de la región y eventualmente emprender la cría artificial para brindar un servicio de polinización en lotes comerciales. El mayor interés está puesto en las especies nativas, que podrían complementar el evidente protagonismo que han demostrado las abejas melíferas.

El proyecto "Estudio de los requerimientos de polinización del cultivo de zapallito verde" es liderado por la Dra. Milagros Dalmazzo (investigadora de CONICET) y está basado en trabajos previos realizados junto a la licenciada Ruth Strasser en el equipo de entomología en Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. También colaboran la investigadora de INTA Gallardo Leticia Zummoffen y el profesor Juan Carlos Favaro de la FCA (Facultad de Ciencias Agrarias). A su vez, en INTA Concordia el Dr. Pablo Cavigliazo realiza un "trabajo en espejo", donde además incluyen la "escala de paisaje" para conocer también la incidencia de los polinizadores en la flora silvestre.

"La pregunta que nos hacemos es: ¿cual es el requerimiento de polinización del zapallito y cuales son los visitantes florales y el efecto de las especies más frecuentes del cinturón hortícola santafesino?", definió Dalmazzo a Campolitoral.

En el terreno. Parte del trabajo de Dalmazzo consiste en aislar matas con una jaula de tela para evitar la visita de polinizadores y así determinar las diferencias con las plantas fecundadas.

Objetivo y método

El enfoque del grupo de entomología de la UNL está dirigido al rol de la abejas en general y las nativas en particular en la polinización del cultivo, que "se sabe es entomófilo, o sea que necesita sí o sí visitas de insectos para producir fruta".

Dalmazzo indicó que el mayor interés está puesto "en tres o cuatro especies, además de apis mellifera, que sabemos que están presentes en el cultivo y podrían tener un efecto potenciador de la abejas tradicionales".

Actualmente transitan la primer temporada de estudio, que se inició cuando el cultivo comenzó a florecer "y la idea es seguirlo durante toda la temporada de producción".

La metodología consiste en aislar las flores en plantas testigo de manera tal que no puedan ser visitadas por los insectos. A diferencia del trabajo que suele realizarse en otras especies vegetales, en las que puede encerrarse sólo la flor o una rama, la arquitectura de la planta de zapallito obliga a recluirla por completo, tarea que se realiza mediante la construcción de una carpa que la cubre. "Hacemos jaulas donde encerramos una mata, que consiste en dos plantas, porque es la forma en que se siembra el cultivo", explicó la investigadora, y precisó que utilizan una "tela de wall" y hierros para la estructura. Se monta antes de la apertura de las flores y se deja por dos o tres días.

"Esas flores que no recibieron visitas se marcan, lo mismo que otras sin excluir, y al cabo de una semana corroboramos el porcentaje de formación de frutos por flor; en un tratamiento y en otro: con y sin visitas de polinizadores", detalló.

El monitoreo comenzó con la aparición de las primeras flores a fines de agosto (la siembra fue en junio) y se prolongará hasta mediados de diciembre. "Es el período de producción de un lote", explicó Dalmazzo.

La visitas se registran mediante un censo que consiste en observar entre 5 y 6 matas, a razón de tres a cuatro flores femeninas cada una. "Observamos la cantidad de visitantes que recibe cada flor y a qué especie corresponde; luego eso lo correlacionamos con la cantidad de formación de fruta de esas plantas que marcamos", dijo la investigadora. De ahí se puede estimar el efecto de las especies más frecuentes.

El proyecto también aspira a caracterizar el comportamiento de esas especies más frecuentes y evaluar el efecto de las visitas aisladas para conocer cómo incide en la formación de fruto cada una de manera individual. "Eso lo haríamos en una segunda etapa, porque primero tenemos que chequear que estén frecuentemente en el cultivo", indicó.

En esta primera temporada también tomarán información de la proporción de polen que transporta cada una. Y realizarán la búsqueda de nidos en el ambiente. En el caso de las abejas meliferas también medirán la entrada de polen en colmenas del Centro Operativo que monitorea Adriana Pacini, becaria de CONICET en INTA.

Primeros datos

Los resultados preliminares de los muestreos iniciales no aportaron ninguna sorpresa. "Como era de esperar, dado que está en todas bibliografías sobre el cultivo, las flores que no reciben visitas no forman frutos; el ovario colapsa o se torna amarillo". En cambio en las flores que reciben visitas libremente el 84% forma fruto. "Esa variable es el indicador del efecto de polinización", comentó Dalmazzo.

Otro aspecto del trabajo incluye el análisis de frutos en pos cosecha, midiendo variables como tamaño/peso y forma porque inciden en el valor comercial. "Cuanto más pareja es la fruta, con entre 7 y 8 centímetros de diámetro, se comercializa con mejor valor; si se pasa de ese diámetro se considera de descarte".

Entre las 13 especies de insectos registradas que visitan flores con capacidad de polinizar (contactar ciclos sexuales) 9 son abejas (himenópteros, donde se incluyen también algunas avispas), coleópteros y dípteros. La abeja melífera es la que mayor frecuencia de visitas tiene.

"En esas nueve abejas está incluida apis mellifera, pero hay otras 8 especies de abejas silvestres, nativas, que visitan los cultivos", indicó la investigadora. En ese grupo se encuentran los abejorros: "bombus y xylocopa son los que presentaron mayor frecuencia de visita, con una por flor; la apis mellifera tiene un promedio de dos a tres visitas por flor por censo". El 85% de las visitas son de la abeja melífera.

Las observaciones (censo) se realiza en días soleados y temperaturas superiores a 25°C "porque las condiciones climáticas también determinan la presencia de los visitantes".

Útiles. Augochlora amphitrite, una de las cuatro especies con mayor utilidad.

Próximas etapas

En esta primera fase del trabajo se determinarán las especies de interés. En primer lugar para desarrollar información que sirva para fomentar su presencia en las quintas. Para eso "es fundamental la presencia de bordes porque estas especies nidifican en el suelo" y en esos lugares de no laboreo es donde proliferan. "También es donde van a encontrar un recurso alimentario silvestre".

Por otra parte también se buscarán nidos con el objetivo, a futuro, de "emprender la cría de alguna de estas especies" que -aclaró- "no es fácil porque son solitarias". En tal sentido Dalmazzo comentó que "siempre es más fácil con las que nidifican en cavidades preexistentes". Es el caso de los abejorros bombus, de los que existe un criadero en Tucumán. "Pero nosotros estamos orientando el trabajo a otras especies de interés, como las abejas de la familia Halictidae", indicó. "Hemos criado en laboratorio -agregó- y la intención primero es medir a campo el efecto de estos halíctidos en la polinización; y también otros géneros de apides como Peponapis y Melissodes".

Hasta el momento confirmaron que el mayor trabajo polinizador lo realizan las abejas melíferas, por lo que la cuestión podría saldarse colocando colmenas en las quintas. Pero las especies silvestres, que comienzan a verse en mayor medida desde noviembre en adelante, "lo que hacen es potenciar ese porcentaje de 80% de las apis". Además pueden hacer otro aporte según su comportamiento en la flor. Incluso como alternativa a las colmenas, que no siempre son "bienvenidas" en un establecimiento o requieren un manejo y atención.