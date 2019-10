https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lanús eliminó al “Rojo” de la Copa Argentina y Beccacece quedó prácticamente ido de Avellaneda. Hoy los Moyano le pedirían que presente la renuncia.

El rival tatengue del miércoles 19.10 Independiente llegaría sin DT al 15 de Abril

“Voy a hablar con ellos. A ver qué piensan, que sienten”. Sebastián Beccacece está a un paso de dejar de ser el DT de Independiente, que tuvo otra actuación decepcionante, más allá de que dispuso de un par de situaciones de riesgo, quedó eliminado de la Copa Argentina, luego de la derrota por 2 a 0 contra Lanús. De esa maner, el Rojo visitaría este miércoles —a las 19.10— a Unión con un entrenador alterno o piloto de tormentas para salir del paso.



La campaña de Sebastián Becaccece es muy floja y está a punto de terminar: el último triunfo fue el 29 de septiembre, en un esforzado 3 a 2 sobre Talleres. No confirmó su continuidad, pero dejó algo en claro: hoy habrá una cumbre con el presidente Hugo Moyano y, sobre todo, con Pablo, su hijo, vicepresidente primero, para resolver su futuro.



Sin embargo, el trayecto del joven DT en Independiente no ofreció nunca garantías. Los dirigentes lo observan de reojo, el plantel no le responde y los hinchas nunca lo cobijaron. “Estamos bien, vamos a juntarnos mañana (por hoy) con el presidente y veremos. Voy a hablar con los dirigentes, con el grupo está todo bien. Siempre hablo con todos. Estamos dolidos por la eliminación”, sostuvo.



La intención de los dirigentes es que Beccacece decida dar un paso al costado sin tener que forzar la situación. Hay algo cierto: los cortocircuitos con el plantel dinamitaron la confianza con el entrenador, que además perdió la paciencia de la gente.



El problema para el club de Avellaneda es que, a diferencia de la salida de Holan, cuando todos sabían que Beccacece iba a ser su sucesor, esta vez no aparece un candidato natural para la sucesión. Algunos le apuntaron a un ex jugador y ex DT de Independiente: Daniel Garnero. Pero él está cómodo en Olimpia, de Paraguay, donde consiguió estabilidad y reconocimiento.



En las últimas horas también trascendió la versión de que dirigentes de segunda línea se habían comunicado con Mauricio Pellegrino, que dirigió a los Rojos en la temporada 2015/16, también bajo la gestión de Hugo Moyano.



Néstor Pitana no tuvo una buena actuación. Independiente reclamó posición adelantada y supuesta falta de Pepe Sand sobre Franco, en el 1-0. Luego, durante la segunda mitad, ignoró un penal de Bernabei sobre Domínguez. En ese último caso, no hubo dudas. En la primera situación, pareció bien cobrado el tanto. “Fallos puntuales nos perjudicaron. Opinen ustedes, es algo que se mantiene en esta etapa, hay que revisar. Las fallas vienen aconteciendo en todo el campeonato, y así, todo se pone adverso. Son decisiones que se repiten, pero los puntos no se pueden recuperar”, advirtió el DT, que tuvo una íntima charla con el cuerpo técnico durante 40 minutos, en absoluta soledad.

“Jugamos todo el tiempo en el arco adversario, yo observé un equipo que buscó siempre. Es un mal momento, entiendo a los hinchas. Los resultados negativos generan fastidio, pongo la cara, como corresponde”, avisó.



Todos contra Pitana



Silvio Romero explotó. Independiente tuvo otra actuación decepcionante, más allá de que dispuso de un par de situaciones de riesgo, quedó eliminado de la Copa Argentina, luego de la derrota por 2 a 0 contra Lanús. El delantero, fastidioso, apenas terminó el encuentro en Rosario, aseguró: “El árbitro no cobra un penal claro y además nos trata con soberbia y dice: “primero hacé un gol”. Y sí... tengo que hacerlo, pero vos primero hacé tu trabajo, cobrá lo que tenés que cobrar y listo”.



Independiente reclamó posición adelantada y supuesta falta de “Pepe” Sand sobre Franco, en el 1-0. Luego, durante la segunda mitad, ignoró un penal de Bernabei sobre Domínguez. En ese último caso, no hubo dudas. En la primera situación, pareció bien cobrado el tanto. “El árbitro y el línea son unos desubicados. Podemos estar jugando mal, pero era un claro penal, si Pitana no lo puede ver, lo tuvo que ver el línea. ¡Así no se puede, viejo!”, sostuvo.



Una vez que salió del vestuario, Romero parecía más calmo, pero uno de sus últimos dichos fue igual de punzante: “Puede seguir Beccacece o puede venir Guardiola, pero todo es imposible si nos van a seguir perjudicando”.



Hasta que otra vez Pitana fue el nombre propio: “No le caigo a Pitana en términos personales. Tiene mucho prestigio y un buen manejo de los partidos. Pero hoy tuvo respuestas que no son las adecuadas y tuvimos jugadas en las que fuimos claramente perjudicados”.

“Estamos con Beccacece”



“Nosotros hacemos autocrítica y perdemos pero el árbitro vuelve a perjudicarnos. Era offside y después penal a Cecilio. Para colmo cuando les reclamás te contestan con soberbia”, dijo Silvio Romero.



“Se entiende el malestar de la gente, llenó la cancha, hay que pedirles disculpas. Y nosotros estamos unidos con el cuerpo técnico. Lo notamos bien a Beccacece. Nosotros estamos con este cuerpo técnico. No creo que se vaya, yo lo noté bien, lo vi como siempre. Dolido, por supuesto, por la derrota”, cerró.

La Reserva de Unión dejó sin invicto a Independiente

Con el gol de Mariano Meynier a los 45 minutos del segundo tiempo, la Reserva de Unión venció a la de Independiente 1 a 0 y de ese modo le sacó el invicto al conjunto de Avellaneda, dirigido técnicamente por Marcelo Gómez, que no obstante mantendrá la punta del certamen cuando culmine la disputa de la 11ma. fecha. Con la presencia de Leonardo Madelón en el 15 de Abril, la Reserva rojiblanca, orientada por Marcelo Mosset, inició las acciones del partido con la siguiente alineación: Alan Sosa; Francisco Gerometta, Franco Calderón, Franco Godoy y Lucas Esquivel; Juan Nardoni, Máximo Ceratto, Gastón Comas y Braian Álvarez; Imanol Machuca; Alfredo Pusetto. El autor del gol, que ingresó en el segundo período, integró el banco de relevos junto a Gastón González, Alessandro Balbo, Martín Caballo, Tobías Macies, Marcelo Torres y Kevin Zenón.