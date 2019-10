"No hay favoritos en la final: es para cualquiera de los dos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero, que juega bien, es un jugador que sabe salir de la zona de presión del rival para tocar de espaldas y buscar luego posiciones ofensivas. Habló de la final con Colón y, como todos los jugadores, piensa que va a ser un partido parejo.

(Enviado Especial a Riobamba, Ecuador)



El partido con Olmedo, al pie del impontente Chimborazo (según los habitantes de esta ciudad, “es la montaña más alta del mundo si se la mide desde el centro de la tierra”) ya era historia. Los jugadores, tal cual ocurre a menudo en el fútbol argentino, hicieron una fila india para salir todos juntos del estadio y transitar con una derrota a cuestas los 200 kilómetros por camino de montaña que separa a esta ciudad de Quito. El panameño Gabriel Torres es uno de los jugadores de experiencia que tiene Independiente del Valle, jugó para su selección recientemente y fue elegido por la Conmebol como el mejor jugador de la impactante victoria que el rival sabalero en la final del 9 jugó en el Arena do Corinthians ante el local, por la semifinal de esta Sudamericana.

Es un delantero inteligente, que ante Olmedo jugó pivoteando, sin quedarse en una posición fija como centrodelantero pero sin moverse tampoco hacia los costados. Panamá, Colombia, Venezuela, Chile, Estados Unidos y Suiza son los paises en los que Gaby Torres pudo demostrar su inteligencia y sus condiciones. A los 30 años, es el centrodelantero titular ante la lesión del “Taca” Bieler (desafectado para el partido del 9 por lesión) y un rendimiento que no convence de Alejandro Cabeza, aquél que tuvo un muy buen partido ante Unión en la revancha que se jugó en Quito del partido de primera fase de la actual Sudamericana.



Gaby Torres fue otro de los jugadores de Independiente del Valle que dialogó mano a mano con los enviados de El Litoral a Ecuador.



—Gaby, perdieron ante Olmedo una buena oportunidad de quedar segundos en la liga local, con todo lo que eso implica. ¿Qué les pasó?



—Dominamos y de una pelota quieta perdimos el partido. Hoy el fútbol se define por detalles y así se dio.



—¿Este es el Independiente del Valle habitual?



—Seguramente levantaremos el nivel, estamos jugando muchos partidos y hubo algunas rotaciones, pero vamos a llegar bien a lo que queremos, que es la final con Colón y los play off, porque de esa manera, llegando a la final de los play off, podremos salir campeones de Ecuador, algo que nunca consiguió el club y también la clasificación para la Libertadores.



—Que es algo que pueden conseguir si salen campeones de la Sudamericana...



—Así es. Nosotros estamos enfocados en los dos objetivos.



—Hoy te ví pivoteando, jugando de espaldas, saliendo de la zona defensiva del rival para tocar, darte vuelta y buscar la posición de “9”. ¿Es tu característica?



—Son diferentes funciones, planteamientos y partidos. Hay algunos donde el entrenador me pide otras cosas. En esta ocasión, me pidió jugar de pivote, porque ellos jugaron mano a mano todo el partido, entonces tenía que hace eso para sacar al que me marcaba y generar un espacio por el medio de la defensa.



—¿Ya hablan de Colón?



—Por el momento no, queremos llegar lo más alto posible en el torneo local y con ventaja en los play off.



—Pero seguramente piensan mucho en el partido del 9 de noviembre...



—Estamos muy ilusionados, somos dos equipos, junto con Colón, que no tenemos muchas finales y nunca salimos campeones. Está para cualquiera de los dos.



—¿Lo has visto a Colón por televisión?



—Sí, claro. Lo seguimos, tenemos argentinos en el plantel que conocen muy bien a Colón y en mi caso, lo que ví es que se trata de un equipo que se para bastante bien, con buenos jugadores que son de cuidado y nosotros tenemos nuestras cosas. El fútbol argentino es de mucha intensidad, pero nosotros también somos un equipo intenso. Seguramente, brindaremos un buen espectáculo.



—¿Incidirá el hecho de que serán visitantes esa tarde en Asunción?



—Ellos tendrán el aliciente de contar con la gente a su favor, pero nosotros hicimos partidos importantes sin tener gente que nos aliente. Tenemos mucha gente atrás nuestro, que nos acompaña y por la que nos vamos a jugar todo.

“¿Usted es el periodista de El Litoral?”



Los enviados de El Litoral estuvieron durante gran parte del jueves en el imponente y magnífico predio que posee Independiente del Valle en Sangolquí.



“Hay días que Miguel Ramírez, el técnico del equipo, viene a la mañana temprano y se va a las 6 de la tarde. Es una máquina de trabajar”, confiesa Oscar Lara, el coordinador general, otro hombre que se pasa el día en el predio y que vive en Sangolquí.



Cuando Ramírez, que el día anterior no había aceptado continuar la charla mano a mano con los enviados de El Litoral luego de la muy corta conferencia de prensa que se hizo luego del encuentro ante Olmedo, observó la presencia de estos enviados, se acercó y preguntó:



“¿Usted es el periodista de El Litoral de Santa Fe que estuvo ayer en Riobamba?”, consultó. Y ante la respuesta afirmativa, dijo lo siguiente: “Si yo le doy a usted una entrevista personal, todos a los que le dije que no, me lo van a reprochar. Por eso no concedo entrevistas personales. Si usted quería charlar conmigo, hubiese continuado, con las preguntas, en la conferencia”. La respuesta de El Litoral no se hizo esperar: “Miguel, no podíamos continuar la charla mano a mano adelante de otros 20 o 30 periodistas que no querían más preguntas ni respuestas suyas, y las mías se iban a dirigir al partido ante Colón del 9 de noviembre. No podía hacerle 25 preguntas sobre Colón en ese ámbito”.



Ramírez volvió a aclarar que “usted las hubiese hecho, a las 25 preguntas, y yo se las contestaba”, a lo cuál El Litoral replicó: “Está bien, en la conferencia previa al partido del 9 de noviembre se las haré por más que el resto no quiera seguir preguntando”. Y la respuesta del español Ramírez, fue afirmativa.