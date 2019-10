https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

C. A. Independiente

Renunció Beccacece

El (ex) técnico de Independiente se juntó con Hugo y Pablo Moyano y les comunicó que no seguiría en el cargo. La decisión del reemplazante estará ligada a la conformación de la secretaría técnica.

