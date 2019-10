https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Peisadillas (por Carlos Mario Peisojovich) Gracias totales

Siempre digo que vivir es un revivir del pasado, y porque al contarlo voy multiplicando lo vivido, además -y lo creo fervientemente- que contar lo vivido es una de las cosas que mejor hago, o al menos lo hago con mayor fervor. Contar historias, relatar mis anécdotas en la mesa con los amigos, en una charla informal, en la formalidad de un acto, en la tele, en la radio, o en estas líneas, voy renaciendo, resucitando el pasado que me acompaña en cada una de mis palabras. No es vivir del pasado, es volver a pasar por lo vivido.

Y van pasando los días y voy contando mis sueños realizados, es que ponerme a escribirles cada siete días es un retornar a las fuentes de aguas cálidas que son esos recuerdos abrazados y abrasados por la memoria selectiva. En el ejercicio que con la vejez he adquirido, que es el de caminar las calles de mi bien amada Santa fe, con ojos patinados de melancolía y a paso lento, chueco, tomándome el tiempo para mirar los rostros de los paseantes, buscando el hilo conductor que me une a ellos; caras desconocidas, fugaces, tristonas de ceños preocupados, otras amigables, compasivas, alegres; las caras de los infantes llenas de curiosidad lúdica e inquisitiva; las miradas adolescentes y evasivas, electrónicas y divagantes, ensimismadas, desinteresadas y absortas...

Siempre cuento, sin cuentos ni macaneos, que tengo incontables anécdotas, no por no contarlas, sino por no poder compartirlas de manera sistemática y con espíritu científico; pues quienes me conocen saben que no soy esquemático y que el desorden es parte inmanente de mi “yoismo” explícito, tan explícito que linda con la pornografía de mostrarme tal cual soy, hago bandera de mi expuesta personalidad, me desnudo al otro con palabras y gestos y me desbolo del mal humor de manera despelotada, pero nunca con chistes disimuladamente procaces o incautamente soeces, ni siquiera con la humorada instantánea de aquellos que terminan siendo chistontos verdolagas que esconden segundas intenciones. Mi desnudez es espiritual, la sonrisa permanente despojada de cualquier ropaje de seriedad, el chiste fácil de rasgos infantiloides, desordenados y hasta ridículamente tan sutiles, que a veces no se entienden. Me enamoré de las palabras, de las palabras que hacen el amor, que cantan y cuentan historias, que te traen más acá, o que te enseñan a volar, de las palabras libres, de las palabras bien dichas, de aquellas que provocan dicha y que me llevan, indefectiblemente, a querer regalarlas.

Tengo una naturaleza harto sociable, me gusta hablar con la gente, generar vínculos, encontrar la cualidad de ser humanos por un efímero ratito. En ese encuentro pasajero que nos pone en el mismo sentido del viaje interno, donde las barreras se mantienen altas; con el paso libre hacia todos los sentidos; el de la conexión con el otro festejando el breve momento compartido por un abrazo, una amena charla, de formalidades intangibles, o de informalidades concretas.

Siempre cuento que soy distraído, “tartasordo”. Quienes me conocen y aquellos que comparten un momento conmigo se dan cuenta que no tengo freno, que no tengo un cartelito de “pare” en mi verborrea desbocada.

A lo largo de mi carrera profesional siempre dije que soy mejor entrevistado que entrevistador. Como entrevistado puedo dar rienda suelta a las ideas que se me atoran en la lengua, no respondo a las preguntas; mi cabeza funciona en un nivel volátil y explosivo, y las palabras salen disparadas como esquirlas, proyectiles que no dañan.

“Rrrrrrrrrepito” chistes como las “R” que supe conseguir a fuerza de “Rrrrritmo de Juventud”, de horas de “rrrrrradio” y de “rrrrrrrankings” musicales. La R de risa, de rima, recuerdo, de re loco, es mi letra preferida. La R es parte de mi nombre de pila, y alargar la “R” me carga las pilas. Rrrrraro ¿no?

Quiero hacer mención del gran momento lleno de emoción y agradecimiento que el Honorable Concejo de la Ciudad de Santa Fe hizo otorgándome el reconocimiento como “Santafesino Destacado”. Gracias a la iniciativa de Marcela Aeberhard y a la totalidad de los concejales por regalarme y honrarme con tan bellas palabras. ¡Grrrrrrrracias totales!