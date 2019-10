https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tribuna de opinión (por Néstor Vittori) La parcialidad de Pérez Esquivel En la antigua Grecia, en el Senado ateniense todos sus partícipes tenían el mismo derecho a expresarse, pero no obstante, por encima de la condición igualitaria, existía una desigualdad en el ejercicio de este derecho.

Por Néstor Vittori | El Litoral

En la antigua Grecia, en el Senado ateniense todos sus partícipes tenían el mismo derecho a expresarse, pero no obstante, por encima de la condición igualitaria, existía una desigualdad en el ejercicio de este derecho, emergente de la valoración personal y el predicamento que tenían quienes ejecutaban el discurso. Había algunos que hablaban más fuerte y se les atendía y consideraba más que a otros. El ejemplo más ponderado de esta realidad sin duda fue Pericles, que ejerció enorme influencia sobre el Senado de Atenas.

La caracterización de esta facultad y este atributo se sintetiza en el concepto de “parresía”. El escuchado, considerado y en buena medida obedecido, era el “parresiasta”.

En la realidad moderna, el parresiasta está representado por el líder prestigioso que forma opinión pública.

Aunque no siempre es así, ese líder que habla más fuerte, que tiene más prestigio o carisma, tiene una responsabilidad de conducción, porque su discurso orienta, cuando no condiciona, a la opinión pública con sus apreciaciones.

Un Premio Nobel, sin perjuicio de sus especialidades, es un “parresiasta”, porque la gente común le atribuye una sabiduría y una conducta que lo coloca más allá del análisis. Es un bendecido por la fe y la confianza popular.

Esa condición, admitiendo el derecho personal a la subjetividad apreciativa, entraña una responsabilidad mayor a la hora de formular sus apreciaciones, las que por mucha gente, más allá del análisis, son tenidas por buenas.

Esta introducción viene a cuento de la actitud de Adolfo Pérez Esquivel y su aceptación del encargo, como presidente de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, realizado por el Juez Ramos Padilla, para examinar y dictaminar sobre la conducta de periodistas, a los que se sindica como cómplices de una asociación ilícita violatoria de la ley de inteligencia, orientada a la extorsión a través de sus actividades investigativas y pertinentes publicaciones en medios de comunicación.

Sin perjuicio de afirmar que esta cuestión es competencia del ámbito jurisdiccional, la irrupción de Pérez Esquivel, pareciera intentar constituir un prejuicio argumental, condicionante o defensivo de la actividad del juez en la valoración de esta cuestión, instalando en la opinión publica conclusiones parcializadas y arbitrarias, pero que pesan por provenir de un “parresiasta”.

Admito que el “parresiasta”, puede equivocarse o aún afirmar su opción subjetiva por una parcialidad política, pero en tanto que tal, tiene -igual que el periodismo a quien pretende juzgar- una obligación de responsabilidad y de imparcialidad frente a los hechos.

Siempre que escribo sobre estos temas, recurro a un viejo trabajo doctrinario del Dr. González Calderón que refiere a que la actividad periodística, que desde antiguo ha sido considerada una actividad peligrosa, sobre todo para el poder en ejercicio, y en mayor medida porque se ha ido consolidando la estimación social de la libertad de expresión como un componente esencial de la democracia.

Al atribuirle esa peligrosidad, se la ha acercado a las figuras delictivas que resultan posibles, a la hora de publicar o difundir informaciones que pueden poner en tela de juicio la integridad, la honestidad y la veracidad de las personas que protagonizan el poder.

Pero en esta calificación se omite que quien delinque, en el caso de que así fuera, no es el instrumento en cuanto tal, sino personas que eventualmente en su ejercicio puedan incurrir en las figuras delictivas previstas en el Código Penal. Vale la pena recordar el ejemplo que utiliza González Calderón, cuando dice que no hay delito de “revólver” sino que delinque quien lo usa para amenazar, herir o matar a una persona.

En la actividad periodística intervienen cuestiones fácticas de difícil apreciación, sobre todo cuando involucran al poder o sus derivaciones operativas, toda vez que la verdad reiteradamente resulta escamoteada, y muy difícilmente llegue al ámbito periodístico en forma lisa y llana, sino tamizada por parcialidades, medias verdades, indicios, ocultamientos y en muchas oportunidades operaciones de inteligencia, para orientar, dirigir o condicionar la información que se difunde.

Los periodistas se ven reiteradamente obligados a investigar mediante todos los medios disponibles, empleando mecanismos para chequear la información que obtienen, cruzando y confrontando los datos mediante distintas fuentes de información, pero siempre con el riesgo de equivocarse o resultar engañados por las circunstancias en que obtienen la información. También en no pocas oportunidades resultan utilizados con datos falsos o parciales, para posicionar opiniones favorables o desfavorables frente en la consideración pública, producto de sus investigaciones.

No hay antídoto para el error. Y la única manera de evitar su posibilidad es no publicar, esto es la autocensura. Pero no es menos cierto que el deber profesional, indica que aún en el posible error, que si existe es casi siempre parcial, el periodista tiene que abrir la puerta a la información que busca la verdad del accionar del poder y sus consecuencias, cuando pondera que este vulnera sus obligaciones, viola la ley y perjudica a la sociedad.

Por la posibilidad del error, la tradición editorial de la mayoría de los medios -sobre todos los gráficos- en nuestra República tienen consagrado voluntariamente el derecho de réplica de los afectados por una información, cuando resulte verosímil su contradicción.

Por otra parte también es doctrina pacífica del sistema jurisdiccional la teoría de la “real malicia”, por la cual los jueces, a la hora de valorar el reproche penal provocado por una información total o parcialmente no verdadera, tienen que verificar que el autor conocía su falsedad y pese a ello realizó la publicación, exculpando a aquellos que incurriesen en la falta por error o desconocimiento de la verdad.

Cuando la verdad está escondida, la actividad periodística de investigación sin duda reviste ciertas características de la actividad de “inteligencia” que realizan los organismos y personas empeñadas en esa actividad específica, que básicamente consiste en la recolección de información, y es muy probable que en algún momento se crucen. Pero es fundamental en la apreciación de las circunstancias el conocimiento de los fines que las orientan. En el caso del periodismo, es el de exponer ante la opinión pública todos los elementos que se puedan obtener, de manera que el ciudadano de a pie, que es el que compra los diarios, escucha la radio, mira televisión o accede a otros medios de comunicación, tenga elementos de valoración para reclamar, participar, o incidir en la actividad pública.

La importancia de esta función fue debidamente valorada en el plexo normativo constitucional, al consagrar la “libertad de expresión” en su artículo 14, y en la prohibición al Congreso de la Nación de legislar restrictivamente respecto de la misma (art.32.), resultando sistemáticamente sostenida en su detallada casuística, por la Suprema Corte de Justicia cada vez que le tocó fallar, y que aún en casos que se ubican en la frontera de la veracidad, ha optado por ratificar la función por encima de su certeza, ante el riesgo de la omisión informativa por autocensura derivada del temor a la consecuencia del error en la información.

Es penoso que un título honorífico de máxima jerarquía y credibilidad, como es un premio Nobel, sin competencia en la cuestión, sea puesto al servicio de parcialidades que pretenden desde el ejercicio arbitrario de una función pública constitutiva de la república, como es el poder judicial, torcer la doctrina constitucional, amedrentando el ejercicio de una función elemental para la democracia, como es la de informar, y en especial lo que no le gusta al poder.

Afortunadamente, la tradición periodística argentina, curtida y veterana de numerosas batallas contra el autoritarismo, no ha renunciado a su vocación de libertad y compromiso y una vez más estará al lado de quienes quieran escuchar sus informaciones, sus apreciaciones -aún con sus errores-, que siempre están orientadas por la convicción de que la actividad, si no puede esquivar la subjetividad, tiene un deber profesional de imparcialidad.

