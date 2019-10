https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 26.10.2019

En un escenario de fuerte polarización, Alberto Fernández y Mauricio Macri lideran la compulsa a la que se suman Lavagna, Del Caño, Espert y Gómez Centurión. También se dirimen diputados nacionales, senadores en ocho distritos, gobernador y vice en tres provincias y jefe de gobierno en Caba.

Este domingo son las Elecciones Generales El país decide: presidente o balotaje En un escenario de fuerte polarización, Alberto Fernández y Mauricio Macri lideran la compulsa a la que se suman Lavagna, Del Caño, Espert y Gómez Centurión. También se dirimen diputados nacionales, senadores en ocho distritos, gobernador y vice en tres provincias y jefe de gobierno en Caba.

El país concurrirá este domingo a las urnas para una elección histórica, en la que el presidente Mauricio Macri busca meterse en el balotaje para seguir en carrera, y el postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, aspira a repetir el triunfo de las primarias y consagrarse en primera vuelta.



Las elecciones primarias (Paso) de agosto dejaron planteado un escenario adverso para los planes de Macri de tener un segundo mandato, dado que la fórmula de Juntos por el Cambio que comparte con Miguel Pichetto obtuvo el 31 por ciento de los votos frente al 47 que logró el binomio del Frente de Todos, que integran Alberto Fernández y la ex presidente Cristina Kirchner.



Si ese resultado se repitiese en las elecciones generales de este domingo, Fernández se convertiría en presidente de la Nación, por lo que la aspiración de Macri es remontar la derrota de agosto y forzar el balotaje, lo que mantendría vivas sus chances de reelección hasta la segunda vuelta del 24 de noviembre.



La oferta electoral para los comicios presidenciales de este domingo incluye a otras cuatro fórmulas tan diferenciadas entre sí como de los dos frentes electorales que se dividen hasta ahora la mayor cantidad de votos. Una de ellas es la de Consenso Federal, que lleva al ex ministro de Economía Roberto Lavagna como candidato a presidente y al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, como vice, y que surgió como un intento de ofrecer una tercera vía ante la polarización entre el macrismo y la coalición peronista que unió al kirchnerismo, el PJ y el Frente Renovador.

Por su parte, el Frente de Izquierda-Unidad lleva al ex diputado y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Nicolás del Caño como candidato presidencial, y a la diputada del Partido Obrero (PO) Romina del Plá, como compañera de fórmula.



En tanto, el Frente Despertar postula al economista liberal José Luis Espert acompañado por el periodista Luis Rosales, mientras que el Frente Nos, un espacio impulsado por los sectores que se oponen férreamente a la legalización del aborto, lleva como candidato presidencial a Juan José Gómez Centurión, con Cynthia Hotton de vice.



QUÉ SE ELIGE



De acuerdo con la información de la Cámara Nacional Electoral (CNE), un total de 33.841.837 personas se encuentran habilitadas para votar en todo el país, donde además de presidente y vice, se elegirán gobernadores, diputados y senadores nacionales.



Las provincias de Buenos Aires, Catamarca y La Rioja elegirán gobernador y la ciudad de Buenos Aires jefe de Gobierno, dado que fueron los únicos cuatro distritos que no separaron los comicios locales de los nacionales. En tanto, se elegirán senadores nacionales en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Río Negro, Salta, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Neuquén, y diputados nacionales en todo el territorio nacional.



HORARIO



El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Argentina, Adrián Pérez, dijo que “los primeros resultados de la elección general se conocerán este domingo, a partir de las 21, los que marcarán una tendencia; y a la medianoche, estarán los resultados más definitorios”. El funcionario alertó además sobre información falsa que circula en las redes, como la que dice que “si alguien no votó en las Paso no puede votar en la general”, con lo que consideró que “incluso se va a ampliar el nivel de participación a más del 80 por ciento”.



AFILIADOS CON AUTORIDAD



La Cámara Nacional Electoral (CNE) avaló que en las elecciones del domingo pueda haber personas afiliadas a partidos políticos que oficien como autoridades de mesa, aunque requirió a las juntas electorales nacionales de cada distrito “asegurar la idoneidad e imparcialidad” de esas personas. La resolución fue en el marco de un planteo formulado por la alianza “Frente Amplio Formoseño Juntos por el Cambio” que cuestionó que en las Paso de agosto, en esa provincia, hubo afiliados a partidos políticos que fueron autoridades de mesa. La resolución firmada por los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía hace también referencia a lo que ocurrió en las Paso en Catamarca, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego.



EN EL EXTERIOR



A partir de este año, los 385.000 argentinos que viven en el exterior pueden emitir su voto por correo postal, además de la posibilidad habitual de concurrir al consulado del país en el que residen. Los argentinos que figuren en el Registro de Electores Residentes en el Exterior votan a través de una boleta única y lo pueden hacer sólo para cargos nacionales: presidente y vice, y diputados y senadores nacionales correspondientes al distrito del último domicilio registrado en Argentina. El voto es optativo, por lo que no es necesario que justifiquen su ausencia en caso de que decidan no participar de los comicios. En el caso de que la persona esté de viaje por turismo, o si vive en el exterior pero no tiene un domicilio extranjero en el DNI, está obligado a votar y si no lo hace debe justificarlo.