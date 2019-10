Inglaterra "contrarrestó" el Haka a los All Blacks

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El conjunto inglés decidió colocarse en modo punta de lanza para responder a Nueva Zelanda durante su tradicional haka antes del partido de la semifinal del Mundial de Japón.

En la previa de la primera semifinal del Mundial de Rugby entre Inglaterra y Nueva Zelanda se vivió un intenso momento.

Los All Blacks realizaron su tradicional danza y el conjunto respondió de una manera increíble colocándose en una formación en "V" para el delirio de todos los presentes en el estadio.

Mako Vunipola, pilar de La Rosa, aseguró que fue el entrenador Jones quien pensó en esta formación: “Nos dio la idea. Queríamos ser respetuosos, pero también queríamos asegurarnos de que entendieran que estaríamos listos para la pelea. Sabíamos que los irritaría, probablemente sintieron que no los respetamos”.

“Lo que pasó en el Haka no tuvo impacto en el juego”, afirmó en tanto el capitán de los All Blacks Kieran Read. “Realmente no lo hacemos para asustarlos ni nada. Lo hacemos por nosotros y para representar a nuestra gente, a Nueva Zelanda. Los All Blacks lo han estado haciendo durante 110 años. Se trata de nosotros”, agregó el medio scrum Aaron Smith.

De alguna manera, la estrategia inglesa funcionó, ya que los All Blacks perdieron 19 - 7 contra el equipo británico.