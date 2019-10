https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 26.10.2019

20:15

Gran Premio de México Verstappen hizo la pole pero fue sancionado y las Ferrari saldrán desde la primera fila

La FIA ha sancionado a Max Verstappen (Red Bull) con tres posiciones en la parrilla de salida del GP de México (se corre este domingo desde las 16.10 de la Argentina) por no aminorar con bandera amarilla. El holandés, que había conseguido la pole, partirá desde el cuarto puesto mañana.



De esta manera, adelante saldrán las Ferrari, con Charles Leclerc desde la posición 1 y Sebastian Vettel desde el segundo cajón, escoltados por Lewis Hamilton (Mercedes).



La grilla quedó conformada de la siguiente manera:

1 Charles Leclerc - Ferrari

2 Sebastian Vettel - Ferrari

3 Lewis Hamilton - Mercedes

4 Max Verstappen - Red Bull

5 Alexander Albon - Red Bull

6 Valtteri Bottas - Mercedes

7 Carlos Sainz - McLaren

8 Lando Norris - McLaren

9 Daniil Kvyat - Toro Rosso

10 Pierre Gasly - Toro Rosso

11 Sergio Pérez - Racing Point

12 Nico Hülkenberg - Renault

13 Daniel Ricciardo - Renault

14 Kimi Räikkönen - Alfa Romeo

15 Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo

16 Lance Stroll - Racing Point

17 Kevin Magnussen - Haas

18 Romain Grosjean - Haas

19 George Russell - Williams

20 - Robert Kubica - Williams



QUÉ PASÓ CON EL HOLANDÉS



El caso de la investigación a Max Verstappen se ha solucionado finalmente con una sanción de tres posiciones y dos puntos en el carnet para el holandés, la misma penalización que le impusieron en el GP de Rusia el año pasado por ignorar las banderas amarillas.



Los comisarios decidieron abrir la investigación contra Verstappen tras la clasificación, porque el holandés no aminoró cuando se le mostró una bandera amarilla que indicaba que Valtteri Bottas estaba accidentado al final de la vuelta.



Más de tres horas tras la conclusión de la clasificación, la FIA ha tomado una decisión tras revisar videos, mensajes y telemetría en los que semuestra claramente, según apunta el organismo, que ‘el piloto intentó establecer una vuelta significativa y no redujo su velocidad en el sector con bandera amarilla, lo que incumple el apéndice H del artículo 2.4.5.1 b) y el artículo 12.1.1 I del Código Deportivo Internacional de la FIA‘.



La normativa dicta que los pilotos están obligados a levantar el pie ante una situación de peligro y Max ha sido el único que no lo ha hecho hoy. Además, el piloto de Red Bull ha dicho abiertamente en rueda de prensa que ha ido a por todas a pesar de ser consciente de la situación. Aunque Max reconoce que vio el coche de Valtteri Bottas accidentado, apunta que no vio la bandera amarilla que se le mostró.

A nightmare end to qualifying for Valtteri Bottas!



But thankfully he is okay 👍#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/TakzoATo2i — Formula 1 (@F1) October 26, 2019



Max ha dicho que ‘era consciente del accidente de Bottas, pero no he levantado. Creo que sabemos lo que estamos haciendo. Si no, no estaríamos corriendo con un Fórmula 1. Es la clasificación, vas a por ello. Pero si quieren borrar el tiempo, que lo borren‘. Huelga remarcar que el holandés ya tenía la Pole provisional tras su primer intento, un 1’14‘910.



La sanción impuesta a Verstappen no es la más dura que se ha adjudicado por no aminorar con bandera amarilla. La FIA ha sido más estricta en otras ocasiones y ha llegado a castigar con hasta cinco posiciones.



En la siguiente imagen se puede ver, desde la cámara onboard de Verstappen, cómo al holandés le enseñan la bandera amarilla.



Según se puede ver en la telemetría, Max hizo récord en el tercer sector: fue una milésima más rápido que en la vuelta anterior, pero aminoró en la parte final.



Desde Red Bull no temían perder la Pole pese al resultado de la resolución de la FIA. En el otro bando, Mattia Binotto se ha mostrado enfadado por el hecho de que Verstappen no haya respetado las reglas.



Mattia Binotto: ‘Nuestros pilotos levantaron cuando mostraron la bandera amarilla. Hay un piloto que ha tenido un accidente y es obvio que hay que aminorar. Había banderas amarillas y es imposible evitar aminorar. No hacerlo es incumplir el reglamento‘.



Sebastian Vettel también ha defendido que estaba claro que había que aminorar. ‘La gente estaba saltando a la pista para ayudar, estaba claro que había que aminorar‘.



Existen precedentes en incidentes similares, aunque con conclusiones muy diferentes. En Hungría 2016, Nico Rosberg conservó la Pole pese a hacerla con banderas amarillas. En China 2018, Marcus Ericsson recibió cinco segundos por ignorarlas.