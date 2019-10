https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 26.10.2019 - Última actualización - 20:27

20:26

El periodista destapó un dato que podría llevarlo a un cruce judicial con la mamá de Matilda.

Redrado lo negó Luis Ventura insiste con que el padre biológico de la hija de Luciana Salazar es Martín Redrado El periodista destapó un dato que podría llevarlo a un cruce judicial con la mamá de Matilda. El periodista destapó un dato que podría llevarlo a un cruce judicial con la mamá de Matilda.

Tras la filtración de fotos en las que se ve a Luciana Salazar en el country donde vive junto a su ex, Martín Redrado, y con su hija, Matilda, las especulaciones en las redes y portales de espectáculos se dispararon hacia el territorio de la reconciliación.

Mientras se rumorea que el economista habría terminado su noviazgo con Lulú Sanguinetti, pese a que este dato aún no fue confirmado, el portal Primicias Ya habló con Ana Rosenfeld, abogada de Luciana, para intentar dilucidar el contexto de las fotos y la representante legal dijo: "Es lo que se ve en la foto. No puedo contar más, si hay reconciliación o no, hay una menor en el medio y es un tema delicado".

Pero lo más filoso del asunto llegó por parte del periodista Luis Ventura quien aseguró que Redrado es el padre biológico de Matilda, y aseguró que si lo llevan a juicio podría solicitar el ADN como prueba.

“Me gustaría que Luciana me lleve a Tribunales así yo reclamo un ADN y listo”, dijo contundente en Los ángeles de la mañana.