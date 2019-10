Explicar lo inexplicable: el caos con las entradas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Otra vez una multitud con filas de hinchas que llegaron hasta el mismo Puente Carretero. Si bien nadie dice nada, todo apunta a la empresa brasilera Eventim en cuanto a la pésima modalidad elegida.

Nadie dice nada. No hay ningún comunicado público ni declaración de nadie. Ni de la Conmebol, mucho menos de Colón y tampoco de la empresa brasilera Eventim, que ganó en su momento la licitación para vender las entradas de las dos Finales Únicas que activó por primera vez la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF). Lo que está claro es que arrancó el jueves siendo un caos, siguió el viernes igual y el sábado se potenció por cuestiones lógicas: mucha gente, al no tener que desarrollar sus tareas laborales, pensó que era “el día”. Conclusión: gente acampando, pasando la noche y filas de hinchas más socios que llegaban hasta el mismo Puente Carretero.

— 1) ¿De quién es la responsabilidad de las entradas?: a los tickets los vendió y los canjea una empresa brasilera denominada Eventim, con un espejo paraguayo llamado RED UTS. Ellos ganaron la licitación que hizo en su momento la Conmebol. Colón, más allá que su gente compró el 80 por ciento de los lugares en La Nueva Olla, no pudo “torcer” ninguna de las decisiones de los brasileros.

— 2) ¿Por qué se realizó el canje por boleterías?: por decisión de los brasileros. Colón había ofrecido el Roque Otrino, por dos cuestiones claras: 1) allí la gente podía esperar su turno sentada en las plateas y tribunas; 2) allí había, incluso, baños; 3) se estaba bajo techo, evitando sol, viento, lluvia, etc. “Que se por ventanilla por la seguridad”, afirmaron desde Eventim. Igualmente, esto podría cambiar la próxima semana.

— 3) ¿Por qué se hizo tan lento todo?: porque los brasileros llegaron con los 30.000 tickets impresos directamente, todos juntos. Entonces, cuando arrancó el jueves era buscar una aguja en un pajar: se demoraba casi 10 minutos por persona. “Hubiera sido más práctico traer diez impresoras y acelerar todo con el DNI y tarjeta de crédito de cada uno”.

— 4) ¿Cuál es el motivo para entregar números?: que después del jueves se dieron cuenta que no podían, físicamente y con el cronómetro en la mano, resolver más de 1.000 puntos de atención por las boleterías. Así de simple y de absurdo. “Vino alguien que capacitó a la gente, pero ya no está en Santa Fe. Quedaron tres mujeres brasileras de la empresa Eventim, pero no pueden modificar ninguno de los parámetros que dejaron marcados”.

— 5) Se extiende lo que sea necesario. Está claro que los brasileros se irán de Santa Fe una vez que la totalidad de los tickets sean canjeados. Hoy lo dejó claro el club de manera oficial: “Informamos que el canje de entradas para la Final en boleterías del Roque Otrino se extenderá hasta el día miércoles 30/10”.

— 6) El repaso de requisitos: a) DNI del titular de la cuenta EVENTIM (persona que retira); b) Tarjeta de crédito utilizada para la compra; c)

Mail de confirmación impreso; d) Fotocopia impresa del DNI de personas a las cuales el titular de la cuenta les haya comprado entrada en la misma operación.

— 7) Los problemas “puntuales”. Como se sabe, para las consultas puntuales se debe escribir al correo: atendimento@eventim.com.br y allí en 48 horas la empresa responde las consultas o dudas que puedan surgir.

— 8) La autorización “judicial”. Para tener una idea, va un relato: “A la compra la registró mi papá con su tarjeta de crédito pero no pudo concurrir. Entonces, mi viejo me hizo una autorización judicial y yo vine con ese papel del juzgado, la tarjeta de crédito de mi papá, el DNI de él y el DNI mío, todo exhibiendo original y copia. Me dieron las entradas sin problemas”.