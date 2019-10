Colón: Se retirarán las entradas por el portón de J.J Paso y solo con números

A través de las redes sociales, Colón informó que cambiará el sistema de entrega de entradas para la final de la Copa Sudamericana, entre el Sabalero e Independiente del Valle.

A partir de este lunes, con el horario normal de 9 a 18, los hinchas deberán acercarse al portón principal de la sede ubicado en calle J.J Paso y Zavalla, donde se entregarán números, a las primeras horas de la mañana.

Con este panorama, se aclaró que solo los que posean números podrán retirar las entradas durante esa jornada. Por otra parte, no se dieron detalles de cómo se efectuará el retiro, que seguramente será a través del portón y con mayor presencia de empleados del club.

Se implementará la modalidad de entrega de números, los cuales se repartirán solamente al iniciar la jornada. Quienes no reciban número, NO serán atendidos en el día, por lo cual rogamos que no se acerquen al club ni sigan aguardando en la fila.