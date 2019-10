https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Elecciones 2019

Elecciones 2019:¿Qué pasa si no votaste?

Quienes no cumplieron con el deber cívico este domingo 27 de octubre, recibirán una multa económica.

Foto: Archivo.

Quienes no cumplieron con el deber cívico este domingo 27 de octubre, recibirán una multa económica. La Justicia Nacional Electoral informó los montos de las multas que deberán abonar quienes no asistieron a sufragar en las Elecciones generales. Aquellos ciudadanos que no votaron y tampoco lo justifiquen los dias venideros, tendrán que abonar $ 50. Para hacerlo, es necesario generar e imprimir la boleta y efectuar el pago de la multa. Pagar La deuda puede abonarse a través del Banco de la Nación Argentina personalmente, o por medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual. La información se actualiza en la web dos días hábiles después de saldada la deuda.

Reclamos

Si el ciudadano considera que no debe estar en la lista de infractores, puede reclamar vía internet o en la Secretaría Electoral correspondiente a su domicilio, con su documento y el troquel que acredite el sufragio. Los mayores de 70 años y los menores de 18 años no aparecerán en el Registro de Infractores, aún cuando no hayan emitido el voto.

