Domingo 27.10.2019

18:15

Reclamo de un vecino

"No es cerveza": así sale el agua en barrio San Roque

Un lector de El Litoral compartió la imagen que ilustra la nota. Explicó que hizo la denuncia pero no obtuvo respuestas desde la empresa. “No es la primera vez que pasa”, dijo.

Foto: Periodismo Ciudadano / WhatsApp

