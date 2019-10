Los jugadores del Southampton donarán su sueldo tras perder 9 a 0

Tras perder 9 a 0 contra el Leicester, los jugadores del Southampton decidieron donar un mes de su salario a la entidad benéfica Saints Foundation.

El Southampton atraviesa una crisis futbolística y se encuentra en zona de descenso con 8 puntos conseguidos en 10 partidos.

La noticia de la donación fue dada a conocer por el club, a través de su página web.

