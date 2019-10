https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 28.10.2019

Cambios post elecciones Guido Sandleris: "Estas medidas son para proteger las reservas durante la transición"

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, afirmó hoy que las nuevas restricciones para comprar dólares tienen el objetivo de preservar las reservas, y admitió, además, que este endurecimiento del cepo "no será gratuito" para la actividad económica.



Anoche, la autoridad monetaria anunció que durante la transición gubernamental hasta el 10 de diciembre, las personas físicas sólo podrán comprar hasta 200 dólares por mes por operación bancaria y 100 dólares en caso de hacerlo en efectivo hasta diciembre.



"Esta medida cuida las reservas y debemos ser cuidadosos para implementarla, porque no será gratuita para la economía", indicó Sandleris durante una conferencia de prensa en la sede del Banco Central.



El funcionario lamentó la "falta de consensos" para evitar esta instancia y reconoció que la medida del directorio de la entidad se implementó en función de la brusca caída de reservas durante la semana pasada, particularmente por la compra de individuos para atesoramiento.



"Después de las elecciones PASO las reservas cayeron US$ 22.000 millones, de los cuales un tercio corresponde a la caída de depósitos en dólares, otro tercio al pago de deuda y el restante tercio (alrededor de US$ 7.300 millones) a intervenciones en el mercado cambiario", informó Sandleris.





Tras felicitar al presidente electo, Alberto Fernández, por el triunfo en las elecciones de ayer, Sandleris reconoció que siempre mantuvo un espacio de diálogo con referentes económicos del gobierno entrante.





"El resultado de las elecciones abre una transición entre dos administraciones de distinto signo político, en un contexto de alta incertidumbre económica. No es normal que una elección presidencial genere el nivel de incertidumbre y volatilidad que hemos visto en estos meses", enfatizó el funcionario.





En este sentido, añadió que este escenario no se da "en otros lugares del mundo".





"La mayoría de los países de la región ha logrado alcanzar ciertos consensos básicos sobre las reglas económicas que hacen que los procesos electorales no afectan a sus economías", sostuvo.





"Lamentablemente, los argentinos no hemos sabido construir estos consensos básicos que nos protejan contra la incertidumbre que puede generar un cambio de gobierno", señaló.





Sandleris descartó que las medidas cambiarias afecten la demanda de divisas para el comercio exterior y para el turismo.





Esto implica que los argentinos que viajen al exterior podrán pagar sus consumos con tarjeta de crédito, y luego serán convertidos a pesos a la fecha del vencimiento, tal como ocurre en la actualidad.



Para el jefe del Banco Central "es tan importante lo que suceda hasta el 10 de diciembre como lo que ocurra después. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que el Banco Central tenga las herramientas necesarias para continuar desarrollando una política monetaria consistente".





"En los últimos días de la semana pasada observamos un aumento importante en la demanda de dólares, principalmente por parte de los individuos. Ante el riesgo de que este fenómeno se mantuviera esta semana, es que decidimos profundizar los controles en este frente", destacó Sandleris.





También aclaró que por el momento no se analizan medidas adicionales a la reducción a 200 dólares mensuales como monto máximo de compra para los individuos.





"Sé que esta medida, aun siendo temporaria, es muy estricta y afecta a muchas personas. Su objetivo, repito, es preservar las reservas durante este período de transición, hasta tanto el nuevo gobierno defina sus lineamientos de política económica y se disipe la incertidumbre", concluyo el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.