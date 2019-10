El atletismo se proyecta al 2020

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Apostando a los talentos y focalizando en Tokio 2020, la Confederación de Atletismo ya avanzó en acciones para la próxima temporada.

Fabiana García

El próximo fin de semana, 2 y 3 de noviembre, se desarrollará el último Campeonato Nacional de las categorías U-16 y U-18 en Córdoba, donde habrá presencia de varios atletas santafesinos. Luego sólo quedará la Copa de Pruebas Combinadas y el atletismo cerrará su calendario competitivo. Sin embargo, varias acciones para el 2020 ya se encaminaron, pensando en los grandes eventos donde ya se palpitan indefectiblemente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Integrante de uno de los programas, el lanzador de martillo santafesino Julio Nóbile de La Vanguardia, estará entrenando en León (España) hasta el 30 de octubre. El grupo está integrado por los atletas Aylén Armada (lanzamiento de disco), Julio Nóbile (martillo) y Nazareno Sasia (lanzamiento de bala), junto al entrenador argentino Sergio Alfonsini, responsable del Coordinador del Programa de Transición al Alto rendimiento (TAR). Este programa se inició a principios de 2019 con la finalidad de brindar apoyo técnico y económico a la generación que asoma o ocupar los lugares del equipo nacional de mayores, que por razones lógicas va dejando espacios para la renovación.



Este grupo de atletas está realizando un campamento de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de León (España) y cuentan con la asistencia técnica del reconocido entrenador español profesor Carlos Burón. Estos atletas son algunos de quienes integran este programa, siendo está actividad parte de las acciones propuestas para cumplir los objetivos deportivos 2020 de este grupo: prepararse convenientemente para el Mundial U20 de Nairobi, Kenia, y del Iberoamericano de Tenerife, España. Este programa es financiado por el ENARD y estarán en León desde el 20 al 30 de octubre, contando con la colaboración de la Real Federación Española de Atletismo y el Consejo Nacional del Deporte de ese país.



El Programa de Transición al alto rendimiento abarca a varios atletas y ha tenido puntos de desarrollo en varias localidades con pruebas de evaluación y charlas a cargo de atletas de renombre que transmiten sus experiencias como Germán Chiaraviglio, Germán Lauro y Braian Toledo. En ese programa, además del santafesino Julio Nóbile, están incluidos Lázaro Bonora, quien participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud en disco, y Luciana Gómez Iriondo, la revelación del salto con garrocha quien ya superó los 4 metros con 15 años y es una de las figuras más promisorias del atletismo santafesino.

Nóbile: “Me quiero afirmar en el alto rendimiento sin dejar de estudiar”



Julio Nahuel Nóbile (19 años) es una de las figuras más significativas del deporte provincial. Todo lo hizo desde abajo, desde la escuela rural de La Sarita: ganó los Juegos Evita, luego integró el Programa Rumbo al 2018, llegó a participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y fue finalista.



Luego de esta competencia que le significó grandes sacrificios, Nóbile en España ya trabaja en los desafíos del 2020.



“Estoy en León, entrenando mucho”, dice con naturalidad un chico que a los 15 años transformaba cualquier elemento de campo para asemejar las condiciones de competencia, con la ayuda de su papá, su abuelo y Bruno Mossiman, su entrenador.



El 2019 fue un año productivo para el atleta, llegó a su mejor marca con el martillo de 6 kilogramos con 69 metros 79 centímetros en Colombia.



Con esa marca Nóbile ya se hubiera asegurado su clasificación a su primer Mundial U-20, sin embargo la realizó en junio, y el período de habilitación de marcas para la competencia se inició el 1º de octubre. La marca mínima que se solicita para Nairobi es 68.50 y tiene hasta junio de 2020 para conseguirla.



“Tengo tiempo para conseguir la marca y eso me da tranquilidad, pero todavía estoy en la escuela en el último año y cuando regrese me tocan los exámenes”, dice Julio que avanzó cada año del secundario de la mano con el atletismo.



“Para el año que viene mi idea es seguir estudiando una carrera que me permita estudiar y entrenar. Sé que la haré más lento, pero igual voy a estudiar; el deporte es mi trabajo, pero si algo me ocurre necesito tener otra actividad para salir adelante. Vivimos en un país con condiciones difíciles y no es fácil sin trabajo y sin un título”, reflexiona el santafesino.



“La transición al alto rendimiento es muy dura, pasar de ser un atleta promocional a la élite, pero lo voy a hacer. Mi ejemplo, entre otros, es Paula Pareto, quien entrenó y estudió, y mostró que no es difícil hacerlo”, concluyó.

La indiscutible revelación



La santafesina de 15 años Luciana Gómez Iriondo también ingresó al Programa de Transición al Alto Rendimiento, quizás muy pronto pero su talento y la firmeza de sus marcas en el salto con garrocha la colocan como la revelación de 2019.



Luciana Gómez Iriondo, Lucia Garibaldi y Milagros Lamagni, Josefina Brunnet (Velocidad y Resistencia), asistieron a tres torneos por invitación a Santiago de Chile, con su entrenador Maximiliano Troncoso, donde obtuvieron importantes resultados.



En esas competencias que se desarrollaron, Gómez Iriondo logró superar la varilla a 4.01, colocándose dentro de las cuatro atletas argentinas en conseguirlo. En su actuación en Chile además consiguió dos resultados sobre 3.80.



Las chicas de Velocidad tuvieron la oportunidad de entrenar en varios escenarios en Chile y competir en buen nivel, el que se verá reflejado en el último campeonato programado para la semana próxima.



Luciana Gómez Iriondo intentó los 4.07, que es la mínima para el Mundial de Nairobi, donde ya está en proceso de clasificación. Aún no lo consiguió pero lo intentará hasta el cierre de la temporada y el casi inmediato comienzo de la otra.

Paraguay será el anfitrión de los ODESUR

La organización deportiva suramericana (ODESUR) ratifica a Asunción como sede de los XII Juegos Suramericanos en el 2022, luego que el Gobierno de la República del Paraguay retomara su compromiso para ser el anfitrión de la mayor competencia multideportiva en la región.



La decisión se tomó a través de una votación electrónica en la que la mayoría de los países miembros de la ODESUR votaron afirmativamente volver a conceder a la capital paraguaya la organización de los Juegos. En una muestra de compromiso, el Gobierno de Paraguay envió a la ODESUR el contrato de ciudad sede debidamente firmado, lo que estaba pendiente de concreción.



Los Juegos Suramericanos son la mayor celebración multideportiva en la región y tienen como uno de sus objetivos difundir los valores olímpicos entre los jóvenes para promover la construcción de un mundo mejor a través del deporte. Su última edición, el año pasado en la ciudad boliviana de Cochabamba, fue la mayor de su historia con la participación de más de 4.000 atletas. El evento dejó una huella imborrable en el país altiplánico con un legado tangible que beneficiará a sus futuras generaciones de deportistas.



Como muestra de ese legado, Cochabamba diseñó el primer estadio Indoor de la región que será sede del Sudamericano Indoor, el 1º y 2 de febrero de 2020.