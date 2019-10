https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Tate viene de tres victorias al hilo y se puso a tiro de la zona de Copa Sudamericana 2021. Leo no toca nada y pone el mismo equipo contra el Diablo Rojo este miércoles.

Se viene Independiente, el Rey de Copas Madelón quiere poner cuarta para acelerar

Cuatro partidos sin perder, tres victorias al hilo y dos golpes ruidodos: primero el clásico ante Colón y después la mano de nocaut al Gimnasia de Diego Armando Maradona en el mismo Bosque platense de 60 y 118. Sin dudas, el mejor momento del Tate en esta Superliga Argentina de Fútbol (SAF) 2019. Así, con este muy buen momento del equipo de Leo, Unión recibirá a Independiente de Avellaneda este miércoles a las 19.10 en un repleto estadio 15 de Abril.



Como todo el mundo lo suponía, el comando técnico rojiblanco apostará por los mismos once jugadores que vienen saliendo como titulares en esta seguidilla triunfal: Sebastián Moyano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Jalil Elías, Nelson Acevedo y Gabriel Carabajal; Walter Bou y Nicolás Mazzola.



Hay que recordar que Unión arrancó la temporada con dos resultados positivos —se empató con el campeón Racing y se le ganó al subcampeón Defensa y Justicia—, luego se desmoronó con cuatro derrotas consecutivas y quedó al borde del abismo. Pero, como lo dijo el mismo Leo, “contra Rosario Central comenzó un campeonato nuevo”. Desde ese día, Unión logró el primer objetivo: dejar de perder. Ese 0 a 0 contra los “canallas” pareció el primer ladrillo en la pared para comenzar la reconstrucción física, emocional y futbolística del Tate.



Llegó en Mar del Plata la victoria nocturna ante Aldosivi en el José María Minella, el gran grito de Mazzola contra Colón en el clásico ciudadano para el 1 a 0 y finalmente el tanto de Bonifacio contra su ex equipo, Gimnasia y Esgrima de La Plata. Así, se encandenaron las tres victorias seguidas, lo que le permitieron al equipo sumar 9 puntos y ponerse otra vez a tiro en la tabla de las copas.



Más allá que el partido se juega en día laborable y horario laborable —este miércoles desde las 19.10—, el excelente momento de Unión y la llegada de un grande como es Independiente de Avelllaneda, el Rey de Copas, supone que el 15 de Abril tendrá un marco multitudinario esta semana en la capital de la provincia.



Luego de este partido del miércoles frente al “Diablo Rojo”, que llegará con un entrenador interino a Santa Fe, el Tate estará visitando el domingo 3 de noviembre a Banfield, en el estadio de Peña y Arenales. Ese cruce de Unión contra el “Taladro” de Julio César Falcioni está programado para las 13.15 en el sur del Gran Buenos Aires.

Unión y sus “blindajes”



El secretario técnico, Martín Zuccarelli, habló en La Vida Color de Unión e hizo referencia a los llamados “blindajes” de jugadores como Yeimar, Troyanski y el pibe Comas. “udimos llegar a un acuerdo rápido con estos jugadores para cuidar el patrimonio del club. Eso habla bien del club, ya que ellos siempre manifestaron lo cómodo que estaban. Eso da orgullo, que haya deseos de seguir. Yeimar había firmado hasta 2021 por el 80% de la compra del pase y pudimos extenderlo hasta junio de 2022”.



“Es un tema que está en todo momento en la cabeza, de ir generando una comodidad mayor para los jugadores no solo desde lo deportivo sino también en lo económico”, agregó haciendo alusión a que también hay una mejora salarial.



En cuanto al próximo mercado de pases que se viene, Zuccarelli dijo que “Con Leo (Madelón) no hablamos de ningún jugador ni puesto todavía. Por lo que representaron en su momento en Unión, en todos los mercados se mencionan algunos que pueden volver. El hincha siempre se ilusionar con repatriarlos. Siempre se habla de Enrique Triverio y lo hemos llamado y no pudimos conseguirlo. Hay que ser cautos en ese sentido, porque la gente se ilusiona fácilmente y se desilusiona rápido si no se da. Sabemos que Ignacio (Malcorra) y Mauricio (Martínez) dejaron una huella importante y ojalá algún día puedan volver, pero es prematuro dar nombres y tenemos que ser cuidadosos”.



En cuanto a Mar del Plata como lugar de pretemprada dijo que “hablamos de la posibilidad de ir otra vez. A Leo es una ciudad que le gusta y la verdad que todos nos sentimos cómodos. Pero no hay nada al respecto aún, faltan coordinar cosas. Pero la idea es repetir experiencias anteriores”. Además,

se mostró conforme con la aparición de jugadores del club en Primera: “En este último campeonato aparecieron varios chicos y eso genera algo lindo e importante pensando a futuro. Se está abriendo una mayor cantidad de posibilidades para los jugadores de las inferiores”.