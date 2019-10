https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 28.10.2019 - Última actualización - 17:02

16:59

"Esto no se resuelve con un solo partido"

Según Eduardo Duhalde, la reunión entre Macri y Fernández "es una buena noticia"

El ex presidente dijo que se comunicó con Fernández para colaborar.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

"Esto no se resuelve con un solo partido" Según Eduardo Duhalde, la reunión entre Macri y Fernández "es una buena noticia" El ex presidente dijo que se comunicó con Fernández para colaborar. El ex presidente dijo que se comunicó con Fernández para colaborar.