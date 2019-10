https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 29.10.2019 - Última actualización - 13:20

12:41

Transición hacia la Casa Rosada

Los cuatro jinetes de Alberto

Un nieto de Antonio Cafiero, un ex ministro “eyectado” del gobierno cuando Néstor apoyó a Stiuso, una ex pareja del mandatario electo que escribió un libro crítico contra Cristina y un kirchnerista que intermediará entre el electo Jefe de Estado y los “ortodoxos” gobernadores peronistas.

Béliz y Alberto Fernández en 2003, tras un entredicho entre ambos funcionarios kirchneristas, cuando se discutía sobre “narcodemocracia” durante el menemismo. Foto: Archivo - El Litoral



Foto: Archivo - El Litoral

Transición hacia la Casa Rosada Los cuatro jinetes de Alberto Un nieto de Antonio Cafiero, un ex ministro “eyectado” del gobierno cuando Néstor apoyó a Stiuso, una ex pareja del mandatario electo que escribió un libro crítico contra Cristina y un kirchnerista que intermediará entre el electo Jefe de Estado y los “ortodoxos” gobernadores peronistas. Un nieto de Antonio Cafiero, un ex ministro “eyectado” del gobierno cuando Néstor apoyó a Stiuso, una ex pareja del mandatario electo que escribió un libro crítico contra Cristina y un kirchnerista que intermediará entre el electo Jefe de Estado y los “ortodoxos” gobernadores peronistas.