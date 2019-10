Lifschitz atribuyó tensiones de la transición a "diferencias" en el PJ

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Ése es un problema que yo no puedo resolver”, dijo el gobernador para responder las críticas de Omar Perotti que lo acusó de dinamitar el proceso. El mandatario ratificó el envío del presupuesto 2020, y anunció que convocará al equipo designado por su sucesor.

El gobernador Miguel Lifschitz ratificó el envío del presupuesto provincial 2020 a la Legislatura en lo que queda de su gestión, e insistió en plantear una “transición ordenada” con la futura gestión, a pesar de que su sucesor dijera la semana pasada -en diálogo con El Litoral-, que el proceso estaba terminado. Omar Perotti se había quejado de que el actual mandatario “no tuviera palabra”, y lo responsabilizó de “dinamitar” el período. Todo ello, después de que la mesa de conducción del Frente Progresista anunciara la decisión de elaborar el proyecto de gastos y recursos del año próximo.



Esta mañana, Lifschitz, en diálogo con la prensa, describió las diferentes reuniones con los designados del gobernador electo. Precisó que se reunió “en dos ocasiones” a solas con Perotti, y aclaró que fueron encuentros reservados a pedido del rafaelino. Aseguró que su gestión accedió a todos los pedidos que formuló la próxima administración -tanto las solicitudes de información como la parálisis de los procesos licitatorios en marcha-, y frente a la proximidad del 10 de diciembre, anunció que convocará a la comisión de transición para intentar acordar allí los criterios del nuevo presupuesto. Enumeró, luego, el derrotero de notas enviadas y recibidas desde la Legislatura sobre el tema, y derivó en que no fue él quien faltó a su palabra cuando le prometió a Perotti abstenerse de enviar el proyecto de ley, sino que interfirieron “las diferencias de criterio” dentro del propio peronismo.



“Ambas cámaras se expidieron, en el caso de Senadores casi con unanimidad y por una mayoría muy amplia en Diputados, solicitándome que lo mandara cumpliendo los plazos establecidos o lo antes posible, en el término de mi mandato. Lo cual me pone en una situación difícil porque quiero cumplir con el pedido del gobernador electo pero también debo respetar el pedido muy mayoritario de la Legislatura donde hay legisladores del peronismo que están solicitando que envíe el presupuesto”, describió.

- Usted insiste con una transición ordenada y Omar Perotti lo responsabilizó de “dinamitar” la transición. ¿Qué respuesta tiene a ello? -consultó El Litoral-



- Las notas (a la Legislatura) son muy claras: la voluntad nuestra de acceder al pedido como me había comprometido con él, y la posición de la Legislatura. Acá hay una realidad política que nadie puede dejar de advertir y es que hay un sector del peronismo con fuerte representación legislativa, que tiene algunas posiciones distintas de las del gobernador electo. Es un problema que yo no puedo resolver. También me siento comprometido con la actual Legislatura que es la que me ha acompañado en estos cuatro años. Creo que no hay consistencia en los planteos que se están formulando. Estamos totalmente predispuestos, tanto el gobierno como el Frente Progresista en su representación legislativa a acompañar y ayudar a que haya una transición muy ordenada. Nuestra vocación en la Legislatura a partir del 10 de diciembre es la misma: trabajar de manera colaborativa con el nuevo gobierno. Osea que lejos está en nuestra intención generar ningún tipo de ruido, ni de conflicto ni de dificultad. Estamos abiertos a brindar la información porque no hay absolutamente nada que ocultar. del presupuesto y e los temas que hacen a los números económicos de la gestión.

- ¿Qué sucederá con el pase a planta del personal contratado? -se le consultó-



- Hay unos 1500 agentes contratados, la mayoría con muchos años de antigüedad, principalmente en áreas de servicios como salud. Se está conversando con los gremios criterios y pautas que no han terminado de cerrarse en un acta paritaria. Ésa es la instancia en la que estamos hoy y los tiempos indican que ya no sería posible que esto se concrete en el término de nuestra gestión. Cuanto mucho se podrá avanzar en la firma de un acta acuerdo con los gremios.

- ¿Qué va a pasar con el futuro agente financiero de la provincia?



- Es un tema que hemos conversado prácticamente en todas las reuniones de transición y en las personales con Perotti. Hemos ido informándolos del avance del proceso licitatorio; hoy está en condiciones de adjudicación. Se está elaborando el dictamen final de la comisión evaluadora. En la última reunión, además de acercar la información correspondiente, les hemos pedido que si hay observaciones sobre el proceso dada la importancia de esta licitación, nos las hagan saber. Caso contrario, seguiremos avanzando.

- ¿Espera que Omar Perotti designe a sus ministros para continuar la transición?



- Eso es un resorte del gobernador electo que definirá el momento adecuado para hacerlo. No puedo intervenir en eso. Simplemente nos ponemos a disposición con todos nuestros ministros, especialmente con algunos que tienen mucho volumen y no paran nunca: Educación, Salud, Desarrollo Social y Seguridad son cuatro ministerios que requieren permanentemente tomar decisiones, y cuanto antes podamos ir avanzando en cuestiones concretas, mejor.

- ¿La reforma de la Constitución entra en el temario de la transición?



- Nosotros no lo hemos incorporado y hasta ahora nadie lo ha hecho.

- ¿Cuándo enviará el presupuesto?



- Para enviarlo y hacerlo seriamente necesitamos no menos de dos semanas; nosotros habíamos dejado ese trabajo técnico que requiere mucha información. Vamos a convocar a la comisión de transición para acordar criterios comunes al respecto. Y después habrá que ver si las cámaras actuales lo tratan, le dan sanción o lo dejan para que lo trate la próxima legislatura. Creo que no es un problema sólo del gobierno actual, sino del electo: él (Perotti) puede tener diálogo con los legisladores, acordar criterios. Creo que lo mejor sería que pudiéramos tener un acuerdo no solamente entre gobernador electo y saliente, sino también entre la Legislatura actual y la entrante.



Que pudiéramos acordar criterios sería lo más sano porque el presupuesto va a necesitar de acuerdos políticos inevitables, antes o después.

Auditoría



El gobernador reveló que ya comenzó a trabajar en diferentes reparticiones de la provincia, sobre todo en el Ministerio de Economía, la Auditoría General de la Nación. Ello es a pedido de la gestión entrante, para corroborar la información entregada por la administración de Miguel Lifschitz. El mandatario aclaró, además, que no enviará junto al presupuesto la ley tributaria correspondiente a 2020.